https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815521015.html

Британский престол после смерти Елизаветы II перейдет ее сыну Чарльзу

Британский престол после смерти Елизаветы II перейдет ее сыну Чарльзу - РИА Новости, 08.09.2022

Британский престол после смерти Елизаветы II перейдет ее сыну Чарльзу

Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:39

2022-09-08T20:39

2022-09-08T20:39

елизавета ii

в мире

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.Чарльз ждал своей очереди на престол рекордно долгий срок. Елизавета стала королевой в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года. Вот уже более полувека он остается наследником престола. Многие уже начали говорить о том, что престол он так и не займет – в силу возраста - и отречётся в пользу своего сына Уильяма, который занимал второе место в очереди на корону.Елизавета II накануне 70-летнего юбилея своего правления написала обращение, в котором поблагодарила общественность и свою семью за поддержку и выразила надежду, что нация окажет такую же поддержку ее сыну принцу Чарльзу, когда он сменит ее на троне. Кроме того, она указала, что, когда Чарльз станет королем, его жена Камилла получит статус королевы-консорт, или королевы-супруги.Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца - короля Георга Шестого. Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим "платиновый" юбилей правления.

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815461298.html

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елизавета ii, в мире