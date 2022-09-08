https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815432864.html
Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы
Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы - РИА Новости, 08.09.2022
Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы
Все дети Елизаветы II приехали в ее шотландский замок Балморал после сообщений о беспокойстве врачей по поводу здоровья королевы, сообщило издание Birmingham... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:52
2022-09-08T15:52
2022-09-08T16:43
елизавета ii
шотландия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815418540_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_adae0ccbd6ef10562bce53a0ce54693d.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Все дети Елизаветы II приехали в ее шотландский замок Балморал после сообщений о беспокойстве врачей по поводу здоровья королевы, сообщило издание Birmingham Live.Первыми в замок прибыли наследник престола принц Уэльский Чарльз с женой Камиллой и внук королевы принц Уильям. Его супруга Кейт, по данным телеканала GB, осталась в Англии, так как их дети первый раз в этом году пошли в школу. Позднее в Балморал приехали сыновья Елизаветы II Эдвард и Эндрю и дочь Анна.По данным Sky News, принц Гарри и его жена Меган Маркл также отправляются в Шотландию.О том, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II и рекомендуют ей находиться под наблюдением, ранее сегодня сообщил Букингемский дворец.Королеве сейчас 96 лет. Минувшим летом в Великобритании широко отметили 70-летие ее вступления на престол. Елизавета II — самый долгоправящий из ныне здравствующих монархов мира и старейшая из действующих глав государств.
https://ria.ru/20220703/obyazannosti-1799874599.html
шотландия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815418540_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c32a8e3883cbf713667533b40becdf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елизавета ii, шотландия, великобритания
Елизавета II, Шотландия, Великобритания
15:52 08.09.2022 (обновлено: 16:43 08.09.2022)
Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы
В замок Балморал, где находится Елизавета II, прибыли все ее дети