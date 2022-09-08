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Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы - РИА Новости, 08.09.2022
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Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы
Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы - РИА Новости, 08.09.2022
Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы
Все дети Елизаветы II приехали в ее шотландский замок Балморал после сообщений о беспокойстве врачей по поводу здоровья королевы, сообщило издание Birmingham... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:52
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Все дети Елизаветы II приехали в ее шотландский замок Балморал после сообщений о беспокойстве врачей по поводу здоровья королевы, сообщило издание Birmingham Live.Первыми в замок прибыли наследник престола принц Уэльский Чарльз с женой Камиллой и внук королевы принц Уильям. Его супруга Кейт, по данным телеканала GB, осталась в Англии, так как их дети первый раз в этом году пошли в школу. Позднее в Балморал приехали сыновья Елизаветы II Эдвард и Эндрю и дочь Анна.По данным Sky News, принц Гарри и его жена Меган Маркл также отправляются в Шотландию.О том, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II и рекомендуют ей находиться под наблюдением, ранее сегодня сообщил Букингемский дворец.Королеве сейчас 96 лет. Минувшим летом в Великобритании широко отметили 70-летие ее вступления на престол. Елизавета II — самый долгоправящий из ныне здравствующих монархов мира и старейшая из действующих глав государств.
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елизавета ii, шотландия, великобритания
Елизавета II, Шотландия, Великобритания
15:52 08.09.2022 (обновлено: 16:43 08.09.2022)
 
Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы

В замок Балморал, где находится Елизавета II, прибыли все ее дети

© AP Photo / Kirsty O'ConnorКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Kirsty O'Connor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Все дети Елизаветы II приехали в ее шотландский замок Балморал после сообщений о беспокойстве врачей по поводу здоровья королевы, сообщило издание Birmingham Live.
Первыми в замок прибыли наследник престола принц Уэльский Чарльз с женой Камиллой и внук королевы принц Уильям. Его супруга Кейт, по данным телеканала GB, осталась в Англии, так как их дети первый раз в этом году пошли в школу.
Позднее в Балморал приехали сыновья Елизаветы II Эдвард и Эндрю и дочь Анна.
По данным Sky News, принц Гарри и его жена Меган Маркл также отправляются в Шотландию.
О том, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II и рекомендуют ей находиться под наблюдением, ранее сегодня сообщил Букингемский дворец.
Королеве сейчас 96 лет. Минувшим летом в Великобритании широко отметили 70-летие ее вступления на престол. Елизавета II — самый долгоправящий из ныне здравствующих монархов мира и старейшая из действующих глав государств.
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