https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815432864.html

Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы

Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы - РИА Новости, 08.09.2022

Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы

Все дети Елизаветы II приехали в ее шотландский замок Балморал после сообщений о беспокойстве врачей по поводу здоровья королевы, сообщило издание Birmingham... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:52

2022-09-08T15:52

2022-09-08T16:43

елизавета ii

шотландия

великобритания

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Все дети Елизаветы II приехали в ее шотландский замок Балморал после сообщений о беспокойстве врачей по поводу здоровья королевы, сообщило издание Birmingham Live.Первыми в замок прибыли наследник престола принц Уэльский Чарльз с женой Камиллой и внук королевы принц Уильям. Его супруга Кейт, по данным телеканала GB, осталась в Англии, так как их дети первый раз в этом году пошли в школу. Позднее в Балморал приехали сыновья Елизаветы II Эдвард и Эндрю и дочь Анна.По данным Sky News, принц Гарри и его жена Меган Маркл также отправляются в Шотландию.О том, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II и рекомендуют ей находиться под наблюдением, ранее сегодня сообщил Букингемский дворец.Королеве сейчас 96 лет. Минувшим летом в Великобритании широко отметили 70-летие ее вступления на престол. Елизавета II — самый долгоправящий из ныне здравствующих монархов мира и старейшая из действующих глав государств.

https://ria.ru/20220703/obyazannosti-1799874599.html

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елизавета ii, шотландия, великобритания