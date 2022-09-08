14:53 08.09.2022 (обновлено: 15:46 08.09.2022)
Принцы Чарльз и Уильям отправились к королеве из-за ухудшения ее здоровья
Принцы Чарльз и Уильям отправились к Елизавете II после сообщений о том, что ей стало хуже
© AP Photo / Gero BreloerКоролева Великобритании Елизавета II во время официального визита в Германию
© AP Photo / Gero Breloer
Королева Великобритании Елизавета II во время официального визита в Германию. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сын Елизаветы II принц Чарльз и внук Уильям направились в замок королевы Балморал в Шотландии после сообщений об ухудшении ее здоровья, сообщило агентство PA в Twitter.
"Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская (жена принца Чарльза Камилла. — Прим. ред.) поехали в Балморал. Герцог Кембриджский (Уильям. — Прим. ред.) тоже направляется туда", — говорится в публикации.
Позднее телеканал BBC сообщил, что принц Чарльз уже находится рядом с королевой.
В Букингемском дворце в четверг заявили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II и рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.
Королеве сейчас 96 лет. Минувшим летом в Великобритании широко отметили 70-летие ее вступления на престол. Елизавета II — самый долгоправящий из ныне здравствующих монархов мира и старейшая из действующих глав государств.
В апреле 2021 года в возрасте 99 лет умер муж королевы герцог Эдинбургский Филипп. Их брак продлился 73 года.