https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815419077.html

Принцы Чарльз и Уильям отправились к королеве из-за ухудшения ее здоровья

Принцы Чарльз и Уильям отправились к королеве из-за ухудшения ее здоровья - РИА Новости, 08.09.2022

Принцы Чарльз и Уильям отправились к королеве из-за ухудшения ее здоровья

Сын Елизаветы II принц Чарльз и внук Уильям направились в замок королевы Балморал в Шотландии после сообщений об ухудшении ее здоровья, сообщило агентство PA в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:53

2022-09-08T14:53

2022-09-08T15:46

шотландия

елизавета ii

в мире

великобритания

чарльз, принц уэльский

уильям, герцог кембриджский

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сын Елизаветы II принц Чарльз и внук Уильям направились в замок королевы Балморал в Шотландии после сообщений об ухудшении ее здоровья, сообщило агентство PA в Twitter.Позднее телеканал BBC сообщил, что принц Чарльз уже находится рядом с королевой.В Букингемском дворце в четверг заявили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II и рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.Королеве сейчас 96 лет. Минувшим летом в Великобритании широко отметили 70-летие ее вступления на престол. Елизавета II — самый долгоправящий из ныне здравствующих монархов мира и старейшая из действующих глав государств.В апреле 2021 года в возрасте 99 лет умер муж королевы герцог Эдинбургский Филипп. Их брак продлился 73 года.

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Кирилл Волков

шотландия, елизавета ii, в мире, великобритания, чарльз, принц уэльский, уильям, герцог кембриджский