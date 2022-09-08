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Суд признал "Организацию украинских националистов"* экстремистской - РИА Новости, 08.09.2022
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Суд признал "Организацию украинских националистов"* экстремистской
Суд признал "Организацию украинских националистов"* экстремистской - РИА Новости, 08.09.2022
Суд признал "Организацию украинских националистов"* экстремистской
Верховный суд России в четверг по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:16
2022-09-08T12:16
россия
украина
организация украинских националистов
генеральная прокуратура рф
верховный суд рф
происшествия
украинская повстанческая армия
степан бандера
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Верховный суд России в четверг по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*, "СИЧ-С14"*, а также националистическую группировку "Черный комитет"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил иск&nbsp;Генпрокуратуры", - сказала собеседница агентства. Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме.После признания экстремистским любой участник и организатор движения может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.Лидером исторической "Организации украинских националистов"* (ОУН*) был Степан Бандера. У организации было боевое крыло - "Украинская повстанческая армия"* (УПА*, уже признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), сформированная в октябре 1942 года.Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на социальные гарантии.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220906/zaderzhanie-1814810650.html
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россия, украина, организация украинских националистов, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф, происшествия, украинская повстанческая армия, степан бандера, петр порошенко
Россия, Украина, Организация украинских националистов, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ, Происшествия, Украинская повстанческая армия, Степан Бандера, Петр Порошенко
12:16 08.09.2022
 
Суд признал "Организацию украинских националистов"* экстремистской

Верховный суд по иску ГП признал "Организацию украинских националистов" экстремистской

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Верховный суд России в четверг по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*, "СИЧ-С14"*, а также националистическую группировку "Черный комитет"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры", - сказала собеседница агентства. Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме.
Признание россиянина, планировавшего вступить в Правый сектор*. Видео ФСБ РФ
6 сентября, 13:09
В Москве задержали россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"*
После признания экстремистским любой участник и организатор движения может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.
Лидером исторической "Организации украинских националистов"* (ОУН*) был Степан Бандера. У организации было боевое крыло - "Украинская повстанческая армия"* (УПА*, уже признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), сформированная в октябре 1942 года.
Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на социальные гарантии.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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РоссияУкраинаОрганизация украинских националистовГенеральная прокуратура РФВерховный суд РФПроисшествияУкраинская повстанческая армияСтепан БандераПетр Порошенко
 
 
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