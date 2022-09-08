https://ria.ru/20220908/ekstremizm-1815366371.html

Суд признал "Организацию украинских националистов"* экстремистской

Суд признал "Организацию украинских националистов"* экстремистской - РИА Новости, 08.09.2022

Суд признал "Организацию украинских националистов"* экстремистской

Верховный суд России в четверг по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:16

2022-09-08T12:16

2022-09-08T12:16

россия

украина

организация украинских националистов

генеральная прокуратура рф

верховный суд рф

происшествия

украинская повстанческая армия

степан бандера

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Верховный суд России в четверг по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*, "СИЧ-С14"*, а также националистическую группировку "Черный комитет"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры", - сказала собеседница агентства. Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме.После признания экстремистским любой участник и организатор движения может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.Лидером исторической "Организации украинских националистов"* (ОУН*) был Степан Бандера. У организации было боевое крыло - "Украинская повстанческая армия"* (УПА*, уже признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), сформированная в октябре 1942 года.Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на социальные гарантии.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220906/zaderzhanie-1814810650.html

https://ria.ru/20220906/obyski-1814744152.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, организация украинских националистов, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф, происшествия, украинская повстанческая армия, степан бандера, петр порошенко