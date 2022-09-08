https://ria.ru/20220908/ekspozitsiya-1815425060.html

Экспозиция России на Saudi Agriculture 2022 станет крупнейшей в истории

Экспозиция России на Saudi Agriculture 2022 станет крупнейшей в истории - РИА Новости, 08.09.2022

Экспозиция России на Saudi Agriculture 2022 станет крупнейшей в истории

Полсотни российских производителей продукции АПК и разработчиков технологий для сектора примут участие в Международной агропромышленной выставке Saudi... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:21

2022-09-08T15:21

2022-09-08T15:21

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

сделано в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785561558_0:51:3078:1782_1920x0_80_0_0_6f925788972335319a2e66d089c2640b.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Полсотни российских производителей продукции АПК и разработчиков технологий для сектора примут участие в Международной агропромышленной выставке Saudi Agriculture 2022, национальная экспозиция под брендом Made in Russia станет крупнейшей за всю историю выставки, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Более 50 российских производителей продукции и решений для АПК примут участие в 39-й Международной агропромышленной выставке Saudi Agriculture 2022, которая состоится с 17 по 20 октября 2022 года в городе Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия). Национальная экспозиция под брендом Made in Russia станет крупнейшей за всю историю выставки", - говорится в сообщении.На площади более 1,15 тысячи квадратных метров в целом павильоне №5 Riyadh International Convention & Exhibition Center российские компании представят мясную, молочную, зерновую и масложировую продукцию, кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, а также оборудование и решения для АПК.Экспозиция организована при поддержке министерства сельского хозяйства России, Российского экспортного центра и Федерального центра "Агроэкспорт".Ключевым событием деловой программы станет пленарное заседание по перспективам развития взаимной торговли продукцией АПК между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, запланирована серия круглых столов и b2b-переговоры российских предпринимателей с потенциальными иностранными партнерами.Россию и Саудовскую Аравию связывают долгие исторические отношения, а сельское хозяйство является одним из важных и приоритетных направлений двустороннего сотрудничества с огромным потенциалом для расширения и роста. Саудовская Аравия является крупнейшим покупателем российского ячменя, также особо востребована российская пшеница с базовым показателем протеина 12,5%, востребованы мясо птицы, баранины, говядины, рыбная продукция, молочная продукция, кондитерские изделия, мёд и много другое, отметили в РЭЦ.

https://ria.ru/20220831/ekspozitsiya-1813506055.html

https://ria.ru/20220427/rets-1785809292.html

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), саудовская аравия, россия, эр-рияд (город), сделано в россии