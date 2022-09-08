Рейтинг@Mail.ru
Кудрин назвал главную слабость российской экономики - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/ekonomika-1815394026.html
Кудрин назвал главную слабость российской экономики
Кудрин назвал главную слабость российской экономики - РИА Новости, 08.09.2022
Кудрин назвал главную слабость российской экономики
Зависимость экономики от углеводородов по-прежнему является главной слабостью России, заявил Глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Самая большая слабость нашей... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:20
2022-09-08T13:46
экономика
россия
алексей кудрин
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_0:58:2448:1435_1920x0_80_0_0_e4d1aaebf7b9fe35228fd61f1dcccd1e.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зависимость экономики от углеводородов по-прежнему является главной слабостью России, заявил Глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Самая большая слабость нашей экономики - это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов", - заявил Кудрин, выступая на Мосфинфоруме.По его словам, России нужно научиться с этой слабостью работать.
https://ria.ru/20220814/rubl-1809442370.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_173:0:2349:1632_1920x0_80_0_0_76eb1e43289f3bc63507dd95e2200c63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей кудрин, цены на нефть
Экономика, Россия, Алексей Кудрин, Цены на нефть
13:20 08.09.2022 (обновлено: 13:46 08.09.2022)
 
Кудрин назвал главную слабость российской экономики

Кудрин назвал зависимость от углеводородов главной слабостью российской экономики

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зависимость экономики от углеводородов по-прежнему является главной слабостью России, заявил Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Самая большая слабость нашей экономики - это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов", - заявил Кудрин, выступая на Мосфинфоруме.

По его словам, России нужно научиться с этой слабостью работать.
График валютного курса - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 03:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля
 
ЭкономикаРоссияАлексей КудринЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала