13:20 08.09.2022 (обновлено: 13:46 08.09.2022)
Кудрин назвал главную слабость российской экономики
Кудрин назвал зависимость от углеводородов главной слабостью российской экономики
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зависимость экономики от углеводородов по-прежнему является главной слабостью России, заявил Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Самая большая слабость нашей экономики - это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов", - заявил Кудрин, выступая на Мосфинфоруме.
По его словам, России нужно научиться с этой слабостью работать.
"Самая большая слабость нашей экономики - это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов", - заявил Кудрин, выступая на Мосфинфоруме.
По его словам, России нужно научиться с этой слабостью работать.