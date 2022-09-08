Кудрин назвал главную слабость российской экономики

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зависимость экономики от углеводородов по-прежнему является главной слабостью России, заявил Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



"Самая большая слабость нашей экономики - это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов", - заявил Кудрин, выступая на Мосфинфоруме.



По его словам, России нужно научиться с этой слабостью работать.