https://ria.ru/20220908/ekonomika-1815374130.html

Мишустин назвал замедление экономики неизбежным

Мишустин назвал замедление экономики неизбежным - РИА Новости, 08.09.2022

Мишустин назвал замедление экономики неизбежным

Некоторое замедление экономики РФ в текущем году было неизбежно, но оно не оказалось разрушительным, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:32

2022-09-08T12:32

2022-09-08T12:35

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Некоторое замедление экономики РФ в текущем году было неизбежно, но оно не оказалось разрушительным, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума."Экономика плавно адаптируется к новым реалиям. Некоторое замедление динамики, конечно, было неизбежно – но оно не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций", - сказал Мишустин. Он добавил, что по оценке министерства экономического развития, "в январе-июле наш валовой внутренний продукт снизился чуть больше, чем на 1% относительно показателя аналогичного периода 2021 года".По его словам, вопреки первоначальным опасениям – выросли инвестиции. "Бизнес отреагировал не так, как задумывали авторы санкций. В основном предприниматели не останавливали, а наоборот, стремились продолжить инвестпрограммы там, где это возможно", - пояснил Мишустин."Нам предсказывали глубокую рецессию. Но и этого не случилось. Мы успешно отвечаем на возникающие вызовы. И совершенно очевидно, выйдем из текущей ситуации еще более сильными и подготовленными", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20220904/rubl-1813400143.html

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Кирилл Волков

россия, экономика, михаил мишустин