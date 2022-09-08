https://ria.ru/20220908/ekonomika-1815374130.html
Мишустин назвал замедление экономики неизбежным
Мишустин назвал замедление экономики неизбежным - РИА Новости, 08.09.2022
Мишустин назвал замедление экономики неизбежным
Некоторое замедление экономики РФ в текущем году было неизбежно, но оно не оказалось разрушительным, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:32
2022-09-08T12:32
2022-09-08T12:35
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Некоторое замедление экономики РФ в текущем году было неизбежно, но оно не оказалось разрушительным, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума."Экономика плавно адаптируется к новым реалиям. Некоторое замедление динамики, конечно, было неизбежно – но оно не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций", - сказал Мишустин. Он добавил, что по оценке министерства экономического развития, "в январе-июле наш валовой внутренний продукт снизился чуть больше, чем на 1% относительно показателя аналогичного периода 2021 года".По его словам, вопреки первоначальным опасениям – выросли инвестиции. "Бизнес отреагировал не так, как задумывали авторы санкций. В основном предприниматели не останавливали, а наоборот, стремились продолжить инвестпрограммы там, где это возможно", - пояснил Мишустин."Нам предсказывали глубокую рецессию. Но и этого не случилось. Мы успешно отвечаем на возникающие вызовы. И совершенно очевидно, выйдем из текущей ситуации еще более сильными и подготовленными", - заключил Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
12:32 08.09.2022 (обновлено: 12:35 08.09.2022)
Мишустин назвал замедление экономики неизбежным
Мишустин: некоторое замедление экономики было неизбежным, но не оказалось разрушительным
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Некоторое замедление экономики РФ в текущем году было неизбежно, но оно не оказалось разрушительным, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.
"Экономика плавно адаптируется к новым реалиям. Некоторое замедление динамики, конечно, было неизбежно – но оно не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций", - сказал Мишустин. Он добавил, что по оценке министерства экономического развития, "в январе-июле наш валовой внутренний продукт снизился чуть больше, чем на 1% относительно показателя аналогичного периода 2021 года".
По его словам, вопреки первоначальным опасениям – выросли инвестиции. "Бизнес отреагировал не так, как задумывали авторы санкций. В основном предприниматели не останавливали, а наоборот, стремились продолжить инвестпрограммы там, где это возможно", - пояснил Мишустин.
"Нам предсказывали глубокую рецессию. Но и этого не случилось. Мы успешно отвечаем на возникающие вызовы. И совершенно очевидно, выйдем из текущей ситуации еще более сильными и подготовленными", - заключил Мишустин.