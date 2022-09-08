https://ria.ru/20220908/dugina-1815305473.html

Память Дарьи Дугиной почтят на вручении премии "Солидарность"

Память Дарьи Дугиной почтят на вручении премии "Солидарность" - РИА Новости, 08.09.2022

Память Дарьи Дугиной почтят на вручении премии "Солидарность"

МОСКВА. 8 сен - РИА Новости. Память Дарьи Дугиной и других погибших коллег почтят на вручении премии Союза журналистов России "Солидарность", которая пройдёт в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T08:14

2022-09-08T08:14

2022-09-08T08:14

дарья дугина

владимир соловьев (телеведущий)

россия

московская область (подмосковье)

солидарность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

союз журналистов россии

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МОСКВА. 8 сен - РИА Новости. Память Дарьи Дугиной и других погибших коллег почтят на вручении премии Союза журналистов России "Солидарность", которая пройдёт в четверг, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев."У нас случилась трагедия и я попрошу весь зал подняться и вспомнить погибших коллег и недавно погибшую Дарью Дугину. У нас 78 портретов на нашей стене памяти, недавно прибавился 79 портрет - Дарьи, талантливой молодой журналистки", - сказал Соловьев.По словам главы Союза, подобных случаев, как с Дарьей, еще не было.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220905/dugina-1814664810.html

россия

московская область (подмосковье)

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дарья дугина, владимир соловьев (телеведущий), россия, московская область (подмосковье), солидарность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), союз журналистов россии