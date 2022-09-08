https://ria.ru/20220908/dugina-1815305473.html
Память Дарьи Дугиной почтят на вручении премии "Солидарность"
Память Дарьи Дугиной почтят на вручении премии "Солидарность" - РИА Новости, 08.09.2022
Память Дарьи Дугиной почтят на вручении премии "Солидарность"
МОСКВА. 8 сен - РИА Новости. Память Дарьи Дугиной и других погибших коллег почтят на вручении премии Союза журналистов России "Солидарность", которая пройдёт в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T08:14
2022-09-08T08:14
2022-09-08T08:14
дарья дугина
владимир соловьев (телеведущий)
россия
московская область (подмосковье)
солидарность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
союз журналистов россии
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МОСКВА. 8 сен - РИА Новости. Память Дарьи Дугиной и других погибших коллег почтят на вручении премии Союза журналистов России "Солидарность", которая пройдёт в четверг, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев."У нас случилась трагедия и я попрошу весь зал подняться и вспомнить погибших коллег и недавно погибшую Дарью Дугину. У нас 78 портретов на нашей стене памяти, недавно прибавился 79 портрет - Дарьи, талантливой молодой журналистки", - сказал Соловьев.По словам главы Союза, подобных случаев, как с Дарьей, еще не было.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220905/dugina-1814664810.html
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дарья дугина, владимир соловьев (телеведущий), россия, московская область (подмосковье), солидарность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), союз журналистов россии
Дарья Дугина, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия, Московская область (Подмосковье), Солидарность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Союз журналистов России
Память Дарьи Дугиной почтят на вручении премии "Солидарность"
Память Дарьи Дугиной почтят на вручении премии "Солидарность" Союза журналистов России