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Канцелярия президента Польши объяснила его визит в Африку - РИА Новости, 08.09.2022
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Канцелярия президента Польши объяснила его визит в Африку
Канцелярия президента Польши объяснила его визит в Африку - РИА Новости, 08.09.2022
Канцелярия президента Польши объяснила его визит в Африку
Глава Бюро международной политики администрации президента Польши Якуб Кумох заявил, что польский лидер Анджей Дуда поехал в Африку бороться с российским... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:52
2022-09-08T13:52
в мире
анджей дуда
африка
россия
польша
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ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Глава Бюро международной политики администрации президента Польши Якуб Кумох заявил, что польский лидер Анджей Дуда поехал в Африку бороться с российским влиянием.В настоящее время Дуда совершает турне по Африке, посещая Нигерию, Кот-д'Ивуар и Сенегал."Это не является тайной, что президент находится в Западной Африке в том числе для того, чтобы бороться с российской пропагандой", - утверждает Кумох.По его словам, возникает впечатление, что "Европа мало говорила с Африкой" о спецоперации России на Украине и считает, что этот континент "рано или поздно согласится с нашим посылом"."Но так не происходит. Африка имеет свою субъективность. Надо выказывать ей уважение, надо говорить с руководителями", - добавил он.В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил четырёхдневное турне по африканским странам. В Египте, Республике Конго, Уганде и Эфиопии министр обсудил с высшим руководством этих стран ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию РФ по Украине и договорился, что государства будут наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, АПК и ВТС так, чтобы западные санкции этому не мешали.Визит министра прошёл на фоне заявлений из западных столиц о якобы изоляции России. Однако под занавес поездки глава евродипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что Лавров оказался более популярным в западной прессе, чем он сам. В МИД РФ на это заметили, что "крестовый поход" Запада по изоляции России обернулся провалом.Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его турне по африканским странам не связано со страхом Вашингтона потерять влияние на континенте, в частности, после турне главы МИД России. При этом ранее США говорили, что намерены укреплять "открытое общество" в странах Африки, поскольку это позволяет противостоять действиям России и КНР.
https://ria.ru/20220908/polsha-1815355507.html
https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815082773.html
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в мире, анджей дуда, африка, россия, польша
В мире, Анджей Дуда, Африка, Россия, Польша
13:52 08.09.2022
 
Канцелярия президента Польши объяснила его визит в Африку

Канцелярия Дуды объяснила его визит в Африку стремлением бороться с российским влиянием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Глава Бюро международной политики администрации президента Польши Якуб Кумох заявил, что польский лидер Анджей Дуда поехал в Африку бороться с российским влиянием.
В настоящее время Дуда совершает турне по Африке, посещая Нигерию, Кот-д'Ивуар и Сенегал.
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"Это не является тайной, что президент находится в Западной Африке в том числе для того, чтобы бороться с российской пропагандой", - утверждает Кумох.
По его словам, возникает впечатление, что "Европа мало говорила с Африкой" о спецоперации России на Украине и считает, что этот континент "рано или поздно согласится с нашим посылом".
"Но так не происходит. Африка имеет свою субъективность. Надо выказывать ей уважение, надо говорить с руководителями", - добавил он.
В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил четырёхдневное турне по африканским странам. В Египте, Республике Конго, Уганде и Эфиопии министр обсудил с высшим руководством этих стран ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию РФ по Украине и договорился, что государства будут наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, АПК и ВТС так, чтобы западные санкции этому не мешали.
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Визит министра прошёл на фоне заявлений из западных столиц о якобы изоляции России. Однако под занавес поездки глава евродипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что Лавров оказался более популярным в западной прессе, чем он сам. В МИД РФ на это заметили, что "крестовый поход" Запада по изоляции России обернулся провалом.
Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его турне по африканским странам не связано со страхом Вашингтона потерять влияние на континенте, в частности, после турне главы МИД России. При этом ранее США говорили, что намерены укреплять "открытое общество" в странах Африки, поскольку это позволяет противостоять действиям России и КНР.
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