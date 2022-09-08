https://ria.ru/20220908/dorogi-1815442072.html

В Ярославской области увеличится дорожный фонд

В Ярославской области увеличится дорожный фонд - РИА Новости, 08.09.2022

В Ярославской области увеличится дорожный фонд

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что после его переговоров в Минтрансе России регион может рассчитывать на увеличение дорожного фонда, РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:19

2022-09-08T16:19

2022-09-08T16:19

ярославская область

общество

михаил евраев

ярославская область

россия

дороги

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что после его переговоров в Минтрансе России регион может рассчитывать на увеличение дорожного фонда, в связи с чем поручил главам районов и городов подготовить проектно-сметную документацию на ремонт дорог и дворов на следующий год, сообщает правительство региона.В четверг врио губернатора Михаил Евраев провел заседание правительства области, где обсудили опережающий ремонт автомобильных дорог в регионе."По итогам переговоров в Минтрансе России, состоявшихся на этой неделе, мы можем рассчитывать на увеличение регионального дорожного фонда. Поэтому все муниципальные дороги, на которые есть проектно-сметная документация, мы готовы профинансировать без ограничения по объемам. Впереди у нас еще полтора месяца сезона, а дороги – это один из наиболее острых вопросов для жителей региона. Ограничений нет – это дополнительные средства, все лимиты следующего года также будут обеспечены. Давайте порадуем жителей хорошими дорогами", - цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.Глава региона поручил главам районов и городов активно включиться в работу."Администрации районов должны крайне серьезно заняться ПСД по дорогам, дворам, подъездам к социальным учреждениям. Нужно готовиться заранее, чтобы потом провести торги. От того количества проектно-сметной документации, которая будет подготовлена, зависит объем работ в районах и городских округах в следующем году", - подчеркнул врио губернатора.Он добавил, что документация должна учитывать комплексный подход к ремонту дорог, включать благоустройство тротуаров, ливневки, требования программы "Чистое небо".На заседании областного правительства также было озвучено, что по итогам активной работы по ремонту дорог в текущем году число региональных дорог в нормативном состоянии увеличится на 5,5%.

https://ria.ru/20220905/finansirovanie-1814664672.html

https://ria.ru/20220905/dvory-1814643407.html

https://ria.ru/20220831/yaroslavl-1813482178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, михаил евраев, ярославская область, россия, дороги