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В Ярославской области увеличится дорожный фонд - РИА Новости, 08.09.2022
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Ярославская область
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В Ярославской области увеличится дорожный фонд
В Ярославской области увеличится дорожный фонд - РИА Новости, 08.09.2022
В Ярославской области увеличится дорожный фонд
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что после его переговоров в Минтрансе России регион может рассчитывать на увеличение дорожного фонда, РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:19
2022-09-08T16:19
ярославская область
общество
михаил евраев
ярославская область
россия
дороги
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что после его переговоров в Минтрансе России регион может рассчитывать на увеличение дорожного фонда, в связи с чем поручил главам районов и городов подготовить проектно-сметную документацию на ремонт дорог и дворов на следующий год, сообщает правительство региона.В четверг врио губернатора Михаил Евраев провел заседание правительства области, где обсудили опережающий ремонт автомобильных дорог в регионе."По итогам переговоров в Минтрансе России, состоявшихся на этой неделе, мы можем рассчитывать на увеличение регионального дорожного фонда. Поэтому все муниципальные дороги, на которые есть проектно-сметная документация, мы готовы профинансировать без ограничения по объемам. Впереди у нас еще полтора месяца сезона, а дороги – это один из наиболее острых вопросов для жителей региона. Ограничений нет – это дополнительные средства, все лимиты следующего года также будут обеспечены. Давайте порадуем жителей хорошими дорогами", - цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.Глава региона поручил главам районов и городов активно включиться в работу."Администрации районов должны крайне серьезно заняться ПСД по дорогам, дворам, подъездам к социальным учреждениям. Нужно готовиться заранее, чтобы потом провести торги. От того количества проектно-сметной документации, которая будет подготовлена, зависит объем работ в районах и городских округах в следующем году", - подчеркнул врио губернатора.Он добавил, что документация должна учитывать комплексный подход к ремонту дорог, включать благоустройство тротуаров, ливневки, требования программы "Чистое небо".На заседании областного правительства также было озвучено, что по итогам активной работы по ремонту дорог в текущем году число региональных дорог в нормативном состоянии увеличится на 5,5%.
https://ria.ru/20220905/finansirovanie-1814664672.html
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общество, михаил евраев, ярославская область, россия, дороги
Ярославская область, Общество, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия, Дороги
16:19 08.09.2022
 
В Ярославской области увеличится дорожный фонд

Врио губернатора Ярославской области Евраев заявил об увеличении дорожного фонда

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиДороги
Дороги - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Дороги. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что после его переговоров в Минтрансе России регион может рассчитывать на увеличение дорожного фонда, в связи с чем поручил главам районов и городов подготовить проектно-сметную документацию на ремонт дорог и дворов на следующий год, сообщает правительство региона.
В четверг врио губернатора Михаил Евраев провел заседание правительства области, где обсудили опережающий ремонт автомобильных дорог в регионе.
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"По итогам переговоров в Минтрансе России, состоявшихся на этой неделе, мы можем рассчитывать на увеличение регионального дорожного фонда. Поэтому все муниципальные дороги, на которые есть проектно-сметная документация, мы готовы профинансировать без ограничения по объемам. Впереди у нас еще полтора месяца сезона, а дороги – это один из наиболее острых вопросов для жителей региона. Ограничений нет – это дополнительные средства, все лимиты следующего года также будут обеспечены. Давайте порадуем жителей хорошими дорогами", - цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.
Глава региона поручил главам районов и городов активно включиться в работу.
"Администрации районов должны крайне серьезно заняться ПСД по дорогам, дворам, подъездам к социальным учреждениям. Нужно готовиться заранее, чтобы потом провести торги. От того количества проектно-сметной документации, которая будет подготовлена, зависит объем работ в районах и городских округах в следующем году", - подчеркнул врио губернатора.
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Он добавил, что документация должна учитывать комплексный подход к ремонту дорог, включать благоустройство тротуаров, ливневки, требования программы "Чистое небо".
На заседании областного правительства также было озвучено, что по итогам активной работы по ремонту дорог в текущем году число региональных дорог в нормативном состоянии увеличится на 5,5%.
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