https://ria.ru/20220908/doplaty-1815360249.html

Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям для детей-инвалидов

Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям для детей-инвалидов - РИА Новости, 08.09.2022

Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям для детей-инвалидов

Мособлдума приняла в трех чтениях закон о внесении изменения в Закон Московской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:58

2022-09-08T11:58

2022-09-08T11:58

общество

московская область (подмосковье)

московская областная дума

россия

игорь брынцалов

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мособлдума приняла в трех чтениях закон о внесении изменения в Закон Московской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области".Мособлдума на 30 заседании в четверг приняла законопроект о сохранении региональной доплаты к пенсиям для детей, получающих пенсию по инвалидности и по потере кормильца в период их временного трудоустройства. Выплата будет начисляться до 23 лет тем, кто продолжит очное обучение."Решение принято, закон принят", - сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20220822/reabilitatsiya-1811289536.html

московская область (подмосковье)

россия

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Владимир Лаврентьев

общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, россия, игорь брынцалов