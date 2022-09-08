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Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям для детей-инвалидов
Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям для детей-инвалидов - РИА Новости, 08.09.2022
Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям для детей-инвалидов
Мособлдума приняла в трех чтениях закон о внесении изменения в Закон Московской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:58
2022-09-08T11:58
2022-09-08T11:58
общество
московская область (подмосковье)
московская областная дума
россия
игорь брынцалов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мособлдума приняла в трех чтениях закон о внесении изменения в Закон Московской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области".Мособлдума на 30 заседании в четверг приняла законопроект о сохранении региональной доплаты к пенсиям для детей, получающих пенсию по инвалидности и по потере кормильца в период их временного трудоустройства. Выплата будет начисляться до 23 лет тем, кто продолжит очное обучение."Решение принято, закон принят", - сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, россия, игорь брынцалов
Общество, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Россия, Игорь Брынцалов
Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям для детей-инвалидов
Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям подрабатывающих детей-инвалидов