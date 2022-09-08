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Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям для детей-инвалидов - РИА Новости, 08.09.2022
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Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям для детей-инвалидов
Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям для детей-инвалидов - РИА Новости, 08.09.2022
Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям для детей-инвалидов
Мособлдума приняла в трех чтениях закон о внесении изменения в Закон Московской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:58
2022-09-08T11:58
общество
московская область (подмосковье)
московская областная дума
россия
игорь брынцалов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мособлдума приняла в трех чтениях закон о внесении изменения в Закон Московской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области".Мособлдума на 30 заседании в четверг приняла законопроект о сохранении региональной доплаты к пенсиям для детей, получающих пенсию по инвалидности и по потере кормильца в период их временного трудоустройства. Выплата будет начисляться до 23 лет тем, кто продолжит очное обучение."Решение принято, закон принят", - сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
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общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, россия, игорь брынцалов
Общество, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Россия, Игорь Брынцалов
11:58 08.09.2022
 
Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям для детей-инвалидов

Мособлдума приняла проект о сохранении доплат к пенсиям подрабатывающих детей-инвалидов

© Фото : Партия «Единая Россия».Здание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Партия «Единая Россия».
Здание Московской областной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мособлдума приняла в трех чтениях закон о внесении изменения в Закон Московской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области".
Мособлдума на 30 заседании в четверг приняла законопроект о сохранении региональной доплаты к пенсиям для детей, получающих пенсию по инвалидности и по потере кормильца в период их временного трудоустройства. Выплата будет начисляться до 23 лет тем, кто продолжит очное обучение.
"Решение принято, закон принят", - сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 13:58
Правительство утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаРоссияИгорь Брынцалов
 
 
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