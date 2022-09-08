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Артиллерия ЛНР обстреливает украинские войска на участке Северск — Соледар - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/donbass-1815461600.html
Артиллерия ЛНР обстреливает украинские войска на участке Северск — Соледар
Артиллерия ЛНР обстреливает украинские войска на участке Северск — Соледар - РИА Новости, 08.09.2022
Артиллерия ЛНР обстреливает украинские войска на участке Северск — Соледар
Артиллерия Луганской Народной Республики ведет интенсивный обстрел украинских войск на участке между Северском и Соледаром в ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:13
2022-09-08T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
соледар
северск
иван филипоненко
владимир путин
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Артиллерия Луганской Народной Республики ведет интенсивный обстрел украинских войск на участке между Северском и Соледаром в ДНР, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко."Активно огонь ведется по противнику на участке фронта Соледар — Северск. Разведка продолжает выявлять места скопления личного состава, военной техники, долговременные огневые точки — и они уничтожаются. Артиллеристы у нас работают буквально круглосуточно, дабы сохранить жизнь личного состава и поддержать пехоту", — рассказал он.По словам Филипоненко, артиллерия интенсивно работает и на других участках фронта в зависимости от ситуации.Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщал о масштабном наступлении союзных сил в Донецкой Народной Республике, отметив активное продвижение в направлении Соледара, Яковлевки и Северска. Он также подчеркнул, что украинские подразделения несут огромные потери как в живой силе, так и в технике. С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
соледар
северск
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в мире, донецкая народная республика, соледар, северск, иван филипоненко, владимир путин, луганская народная республика, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Соледар, Северск, Иван Филипоненко, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Рамзан Кадыров
17:13 08.09.2022 (обновлено: 17:57 08.09.2022)
 
Артиллерия ЛНР обстреливает украинские войска на участке Северск — Соледар

Народная милиция ЛНР: артиллерия активно ведет огонь по ВСУ на участке Северск — Соледар

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведет огонь по позициям ВСУ
Боец артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Артиллерия Луганской Народной Республики ведет интенсивный обстрел украинских войск на участке между Северском и Соледаром в ДНР, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
"Активно огонь ведется по противнику на участке фронта Соледар — Северск. Разведка продолжает выявлять места скопления личного состава, военной техники, долговременные огневые точки — и они уничтожаются. Артиллеристы у нас работают буквально круглосуточно, дабы сохранить жизнь личного состава и поддержать пехоту", — рассказал он.
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По словам Филипоненко, артиллерия интенсивно работает и на других участках фронта в зависимости от ситуации.

"Работа плановая, и нельзя говорить, что здесь какой-то определенный участок фронта более приоритетен, обстановка меняется ежедневно, ежечасно, и, исходя из текущей обстановки, командование принимает решение, на каком участке фронта наиболее нужны артналеты", — пояснил представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщал о масштабном наступлении союзных сил в Донецкой Народной Республике, отметив активное продвижение в направлении Соледара, Яковлевки и Северска. Он также подчеркнул, что украинские подразделения несут огромные потери как в живой силе, так и в технике.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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