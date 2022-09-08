https://ria.ru/20220908/donbass-1815461600.html

Артиллерия ЛНР обстреливает украинские войска на участке Северск — Соледар

Артиллерия ЛНР обстреливает украинские войска на участке Северск — Соледар - РИА Новости, 08.09.2022

Артиллерия ЛНР обстреливает украинские войска на участке Северск — Соледар

Артиллерия Луганской Народной Республики ведет интенсивный обстрел украинских войск на участке между Северском и Соледаром в ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:13

2022-09-08T17:13

2022-09-08T17:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

соледар

северск

иван филипоненко

владимир путин

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Артиллерия Луганской Народной Республики ведет интенсивный обстрел украинских войск на участке между Северском и Соледаром в ДНР, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко."Активно огонь ведется по противнику на участке фронта Соледар — Северск. Разведка продолжает выявлять места скопления личного состава, военной техники, долговременные огневые точки — и они уничтожаются. Артиллеристы у нас работают буквально круглосуточно, дабы сохранить жизнь личного состава и поддержать пехоту", — рассказал он.По словам Филипоненко, артиллерия интенсивно работает и на других участках фронта в зависимости от ситуации.Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщал о масштабном наступлении союзных сил в Донецкой Народной Республике, отметив активное продвижение в направлении Соледара, Яковлевки и Северска. Он также подчеркнул, что украинские подразделения несут огромные потери как в живой силе, так и в технике. С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

соледар

северск

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, соледар, северск, иван филипоненко, владимир путин, луганская народная республика, рамзан кадыров