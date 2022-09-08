https://ria.ru/20220908/donbass-1815386953.html

Турчак поздравил Донбасс с годовщиной освобождения в Великую Отечественную

Турчак поздравил Донбасс с годовщиной освобождения в Великую Отечественную - РИА Новости, 08.09.2022

Турчак поздравил Донбасс с годовщиной освобождения в Великую Отечественную

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей ДНР с 79-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что и... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:02

2022-09-08T13:02

2022-09-08T13:02

общество

россия

андрей турчак

донбасс

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей ДНР с 79-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что и сейчас, когда "история сделала полный круг", нацизм на этой земле будет побежден."Сегодня Донбасс отмечает годовщину с момента освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Долгих два года дончане провели в оккупации, но их дух и воля к победе не были сломлены…. Поздравляю всех жителей Донецкой Народной Республики с 79-летием освобождения Донбасса. Желаю здоровья, благополучия, а главное - мирного неба", - сказал Турчак.Он отметил, что в ходе Донбасской операции в 1943 году была "разбита и изгнана с донецкой земли полумиллионная группа фашистских армий", а подвиг советских солдат в боях за Саур-Могилу стал примером мужества и доблести воинов-освободителей."Сегодня наши солдаты, офицеры, добровольцы снова освобождают Донбасс от нацизма. Как и тогда, сегодняшние нацисты при отступлении используют тактику "выжженной земли", бьют по мирным жителям и гражданским объектам. История сделала полный круг. Но и в этот раз, как и почти 80 лет назад, победа будет за нами. Потому что наше дело - правое, в этом наша сила", - добавил Турчак.

https://ria.ru/20220830/saur-mogila-1813184119.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

общество, россия, андрей турчак, донбасс, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, великая отечественная война (1941-1945)