https://ria.ru/20220908/donbass-1815386953.html
Турчак поздравил Донбасс с годовщиной освобождения в Великую Отечественную
Турчак поздравил Донбасс с годовщиной освобождения в Великую Отечественную - РИА Новости, 08.09.2022
Турчак поздравил Донбасс с годовщиной освобождения в Великую Отечественную
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей ДНР с 79-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что и... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:02
2022-09-08T13:02
2022-09-08T13:02
общество
россия
андрей турчак
донбасс
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей ДНР с 79-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что и сейчас, когда "история сделала полный круг", нацизм на этой земле будет побежден."Сегодня Донбасс отмечает годовщину с момента освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Долгих два года дончане провели в оккупации, но их дух и воля к победе не были сломлены…. Поздравляю всех жителей Донецкой Народной Республики с 79-летием освобождения Донбасса. Желаю здоровья, благополучия, а главное - мирного неба", - сказал Турчак.Он отметил, что в ходе Донбасской операции в 1943 году была "разбита и изгнана с донецкой земли полумиллионная группа фашистских армий", а подвиг советских солдат в боях за Саур-Могилу стал примером мужества и доблести воинов-освободителей."Сегодня наши солдаты, офицеры, добровольцы снова освобождают Донбасс от нацизма. Как и тогда, сегодняшние нацисты при отступлении используют тактику "выжженной земли", бьют по мирным жителям и гражданским объектам. История сделала полный круг. Но и в этот раз, как и почти 80 лет назад, победа будет за нами. Потому что наше дело - правое, в этом наша сила", - добавил Турчак.
https://ria.ru/20220830/saur-mogila-1813184119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей турчак, донбасс, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, Андрей Турчак, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Великая Отечественная война (1941-1945)
Турчак поздравил Донбасс с годовщиной освобождения в Великую Отечественную
Турчак заявил, что нацизм на Донбассе будет побежден, как и 79 лет назад
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей ДНР с 79-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что и сейчас, когда "история сделала полный круг", нацизм на этой земле будет побежден.
"Сегодня Донбасс отмечает годовщину с момента освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Долгих два года дончане провели в оккупации, но их дух и воля к победе не были сломлены…. Поздравляю всех жителей Донецкой Народной Республики с 79-летием освобождения Донбасса. Желаю здоровья, благополучия, а главное - мирного неба", - сказал Турчак.
Он отметил, что в ходе Донбасской операции в 1943 году была "разбита и изгнана с донецкой земли полумиллионная группа фашистских армий", а подвиг советских солдат в боях за Саур-Могилу стал примером мужества и доблести воинов-освободителей.
"Сегодня наши солдаты, офицеры, добровольцы снова освобождают Донбасс от нацизма. Как и тогда, сегодняшние нацисты при отступлении используют тактику "выжженной земли", бьют по мирным жителям и гражданским объектам. История сделала полный круг. Но и в этот раз, как и почти 80 лет назад, победа будет за нами. Потому что наше дело - правое, в этом наша сила", - добавил Турчак.