https://ria.ru/20220908/donbass-1815312964.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку - РИА Новости, 08.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Донецк, поселок Зайцево и село Новобахмутовка, выпустив за два часа более 20 снарядов и мин, в т.ч. "натовского" калибра, сообщило... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T08:59

2022-09-08T08:59

2022-09-08T08:59

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в мире

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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, поселок Зайцево и село Новобахмутовка, выпустив за два часа более 20 снарядов и мин, в т.ч. "натовского" калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено 4 снаряда из танка; 06:35 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 6:55 по Новобахмутовке украинские силовики выпустили шесть мин калибром 120 мм и в 7:50 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 мм.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр