Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, поселок Зайцево и село Новобахмутовка, выпустив за два часа более 20 снарядов и мин, в т.ч. "натовского" калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено 4 снаряда из танка; 06:35 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.