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Дедолларизация потребует многолетней работы, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2022
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Дедолларизация потребует многолетней работы, заявил Мишустин
Дедолларизация потребует многолетней работы, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2022
Дедолларизация потребует многолетней работы, заявил Мишустин
Сокращение использования доллара требует многолетней работы, в результате возможно создание многополярной системы международных расчетов, заявил премьер-министр РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:40
2022-09-08T13:12
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сокращение использования доллара требует многолетней работы, в результате возможно создание многополярной системы международных расчетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще один компонент финансового суверенитета – переход к более широкому использованию национальных валют. Хотя сам процесс дедолларизации начался уже давно, санкции лишь укрепили интерес к нему. У нас сейчас на Мосбирже торги идут в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе-феврале этого года среднедневной объем операций спот в таких денежных единицах составлял один миллиард семьсот миллионов рублей, то в июле-августе – уже шестьдесят миллиардов. Расширяется доля расчетов в национальных валютах и на территории Евразийского экономического союза", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме."Значительное сокращение использования доллара – долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов", - указал Мишустин.
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михаил мишустин, экономика, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Россия
12:40 08.09.2022 (обновлено: 13:12 08.09.2022)
 
Дедолларизация потребует многолетней работы, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что сокращение использования доллара требует многолетней работы

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сокращение использования доллара требует многолетней работы, в результате возможно создание многополярной системы международных расчетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще один компонент финансового суверенитета – переход к более широкому использованию национальных валют. Хотя сам процесс дедолларизации начался уже давно, санкции лишь укрепили интерес к нему. У нас сейчас на Мосбирже торги идут в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе-феврале этого года среднедневной объем операций спот в таких денежных единицах составлял один миллиард семьсот миллионов рублей, то в июле-августе – уже шестьдесят миллиардов. Расширяется доля расчетов в национальных валютах и на территории Евразийского экономического союза", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
"Значительное сокращение использования доллара – долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов", - указал Мишустин.
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