https://ria.ru/20220908/dollar-1815377560.html

Дедолларизация потребует многолетней работы, заявил Мишустин

Дедолларизация потребует многолетней работы, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2022

Дедолларизация потребует многолетней работы, заявил Мишустин

Сокращение использования доллара требует многолетней работы, в результате возможно создание многополярной системы международных расчетов, заявил премьер-министр РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:40

2022-09-08T12:40

2022-09-08T13:12

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сокращение использования доллара требует многолетней работы, в результате возможно создание многополярной системы международных расчетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще один компонент финансового суверенитета – переход к более широкому использованию национальных валют. Хотя сам процесс дедолларизации начался уже давно, санкции лишь укрепили интерес к нему. У нас сейчас на Мосбирже торги идут в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе-феврале этого года среднедневной объем операций спот в таких денежных единицах составлял один миллиард семьсот миллионов рублей, то в июле-августе – уже шестьдесят миллиардов. Расширяется доля расчетов в национальных валютах и на территории Евразийского экономического союза", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме."Значительное сокращение использования доллара – долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов", - указал Мишустин.

https://ria.ru/20220904/rubl-1813400143.html

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Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, россия