12:40 08.09.2022 (обновлено: 13:12 08.09.2022)
Дедолларизация потребует многолетней работы, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что сокращение использования доллара требует многолетней работы
Денежные купюры США. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сокращение использования доллара требует многолетней работы, в результате возможно создание многополярной системы международных расчетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще один компонент финансового суверенитета – переход к более широкому использованию национальных валют. Хотя сам процесс дедолларизации начался уже давно, санкции лишь укрепили интерес к нему. У нас сейчас на Мосбирже торги идут в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе-феврале этого года среднедневной объем операций спот в таких денежных единицах составлял один миллиард семьсот миллионов рублей, то в июле-августе – уже шестьдесят миллиардов. Расширяется доля расчетов в национальных валютах и на территории Евразийского экономического союза", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
"Значительное сокращение использования доллара – долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов", - указал Мишустин.
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