https://ria.ru/20220908/dokument-1815426989.html

Делегаты из России и Украины раскритиковали проект итогового документа ВСЦ

Делегаты из России и Украины раскритиковали проект итогового документа ВСЦ - РИА Новости, 08.09.2022

Делегаты из России и Украины раскритиковали проект итогового документа ВСЦ

Представители украинской делегации, присутствующей в статусе наблюдателей на ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ), подвергли критике обсуждавшийся на ней... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:28

2022-09-08T15:28

2022-09-08T15:41

религия

франк-вальтер штайнмайер

россия

германия

украина

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

православная церковь украины (пцу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815428096_0:256:3067:1981_1920x0_80_0_0_2dbe5c9f78c0d02ef498835333d98151.jpg

КАРЛСРУЭ (Германия), 8 сен - РИА Новости. Представители украинской делегации, присутствующей в статусе наблюдателей на ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ), подвергли критике обсуждавшийся на ней проект общего заявления ВСЦ о событиях на Украине, передает корреспондент РИА Новости.На ассамблее ВСЦ обсуждался проект общего заявления под названием "Война на Украине, мир и справедливость в Европейском регионе". Он, помимо прочего, содержит призыв "отказаться от неправомерного использования религиозной лексики и власти для оправдания вооруженной агрессии и ненависти", а также выражает благодарность российским волонтёрам, церквам и религиозным организациям, оказывающим помощь беженцам из Украины и Донбасса. В итоге документ был принят, однако делегация РПЦ его не поддержала. "Невозможно передать словами, насколько больно слышать заявление, ставящее в один ряд агрессора и жертву. Надеюсь, комиссия примет к сведению направленные нами комментарии к заявлению. Давайте услышим голоса украинцев, говоря о войне на Украине!" - сказал во время обсуждения проекта документа член делегации Украины Роман Сигов, представившийся прихожанином раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).Он также заявил, что агрессию якобы поддерживают не менее 16 иерархов Русской православной церкви (РПЦ), включая присутствовавшего на обсуждении Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева) и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата архимандрит Филарет (Булеков) ранее также раскритиковал проект посвященного конфликту на Украине заявления ассамблеи ВСЦ, заявив, что в нем не уделяется внимания всем вовлечённым в конфликт на Украине сторонам."В нем нет попытки посмотреть вглубь проблемы и достигнуть хотя бы одного результата. Если основная цель состоит в обвинении российской делегации - хорошо, ее можно достичь. Но если вы посмотрите на весь документ - в нем нет ни одного слова о других силах, вовлечённых в процессы на Украине. Так же и президент Германии, выступавший на ассамблее, забыл рассказать об одном - его личной ответственности за происходящее на Украине. Это ведь он подписал восемь лет назад документ о мирной передаче власти от правительства оппозиции, и через несколько дней умыл руки", - заявил во время его обсуждения на ассамблее архимандрит Филарет.Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2014 году выступил одним из гарантов при подписании соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции. Соглашение не было выполнено. Выступая на открытии ассамблеи ВСЦ, Штайнмайер обвинил РПЦ в том, что она якобы "оправдывает агрессивную войну против Украины", а также связал с церковью совершение военных преступлений."Обвинения не достигнут ничего. Этот документ не может просто камуфлировать реальную ситуацию под христианской терминологией, он будет иметь смысл только при наличии глубокого анализа ситуации", - добавил архимандрит Филарет.Вместе с тем он отметил, что заявление могло быть более политизированным и агрессивным, и что над ним была проведена большая работа. "Я вижу, что комиссия плодотворно поработала над балансом документа, но это все ещё один из документов, которые предоставляют нам примеры информационной войны. Это один из документов, который освещает одни вещи и маскирует другие", - заключил архимандрит.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – в 2022 году проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. В этот день состоится заключительное пленарное заседание, на котором будут оглашены итоговые документы, принятые общим собранием.Ассамблея - это форум, на который съезжаются представители всех христианских церквей-членов. В ней принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".

https://ria.ru/20220908/mir-1815422828.html

https://ria.ru/20220906/rpts-1814918733.html

https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813270318.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франк-вальтер штайнмайер, россия, германия, украина, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, православная церковь украины (пцу)