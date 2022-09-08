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Нефтегазовые доходы России выросли почти в полтора раза - РИА Новости, 08.09.2022
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Нефтегазовые доходы России выросли почти в полтора раза
Нефтегазовые доходы России выросли почти в полтора раза - РИА Новости, 08.09.2022
Нефтегазовые доходы России выросли почти в полтора раза
Доходы от экспорта нефти и газа из России выросли почти наполовину, что стало ожидаемым следствием попыток Запада его ограничить, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:46
2022-09-08T13:57
экономика
михаил мишустин
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Доходы от экспорта нефти и газа из России выросли почти наполовину, что стало ожидаемым следствием попыток Запада его ограничить, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину", — сказал глава правительства, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.Он добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, но их инициаторы не добились цели и не смогли подорвать финансовую стабильность страны. По его словам, этому помешали действия российского руководства, в частности план первоочередных действий, включивший в себя более трехсот мероприятий."Конечно, свою позитивную роль сыграл и фундамент, созданный в нашей стране в предыдущие годы. В нулевых, в две тысячи десятых и в период борьбы с ковидом. Это накопленный денежный резерв. Сформированная собственная финансовая инфраструктура, позволяющая проводить все платежи внутри страны — как бизнеса, так и частных лиц. Мы поддержали граждан, а они — внутренний спрос", — добавил Мишустин.Все это, указал он, свело на нет попытки остановить операционную деятельность предприятий.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220908/suverenitet-1815265093.html
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экономика, михаил мишустин, россия, цены на нефть
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Цены на нефть
12:46 08.09.2022 (обновлено: 13:57 08.09.2022)
 
Нефтегазовые доходы России выросли почти в полтора раза

Мишустин: нефтегазовые доходы выросли на 50 процентов на фоне попыток ограничить экспорт

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Доходы от экспорта нефти и газа из России выросли почти наполовину, что стало ожидаемым следствием попыток Запада его ограничить, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину", — сказал глава правительства, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
08:00
Россия отменила "мир, основанный на правилах"
Он добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, но их инициаторы не добились цели и не смогли подорвать финансовую стабильность страны. По его словам, этому помешали действия российского руководства, в частности план первоочередных действий, включивший в себя более трехсот мероприятий.
"Конечно, свою позитивную роль сыграл и фундамент, созданный в нашей стране в предыдущие годы. В нулевых, в две тысячи десятых и в период борьбы с ковидом. Это накопленный денежный резерв. Сформированная собственная финансовая инфраструктура, позволяющая проводить все платежи внутри страны — как бизнеса, так и частных лиц. Мы поддержали граждан, а они — внутренний спрос", — добавил Мишустин.
Все это, указал он, свело на нет попытки остановить операционную деятельность предприятий.

"Они продолжают работать, постепенно перестраивая свои логистические и товарные цепочки. Проекты реализуются, люди сохраняют рабочие места, получая заработную плату", — резюмировал он.

Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
12:36
Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, заявил Мишустин
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияЦены на нефть
 
 
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