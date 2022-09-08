https://ria.ru/20220908/dokhody-1815379509.html

Нефтегазовые доходы России выросли почти в полтора раза

Нефтегазовые доходы России выросли почти в полтора раза - РИА Новости, 08.09.2022

Нефтегазовые доходы России выросли почти в полтора раза

Доходы от экспорта нефти и газа из России выросли почти наполовину, что стало ожидаемым следствием попыток Запада его ограничить, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:46

2022-09-08T12:46

2022-09-08T13:57

экономика

михаил мишустин

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Доходы от экспорта нефти и газа из России выросли почти наполовину, что стало ожидаемым следствием попыток Запада его ограничить, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину", — сказал глава правительства, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.Он добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, но их инициаторы не добились цели и не смогли подорвать финансовую стабильность страны. По его словам, этому помешали действия российского руководства, в частности план первоочередных действий, включивший в себя более трехсот мероприятий."Конечно, свою позитивную роль сыграл и фундамент, созданный в нашей стране в предыдущие годы. В нулевых, в две тысячи десятых и в период борьбы с ковидом. Это накопленный денежный резерв. Сформированная собственная финансовая инфраструктура, позволяющая проводить все платежи внутри страны — как бизнеса, так и частных лиц. Мы поддержали граждан, а они — внутренний спрос", — добавил Мишустин.Все это, указал он, свело на нет попытки остановить операционную деятельность предприятий.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220908/suverenitet-1815265093.html

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экономика, михаил мишустин, россия, цены на нефть