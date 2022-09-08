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Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта - РИА Новости, 08.09.2022
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Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта
Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта - РИА Новости, 08.09.2022
Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта, который критикуют экологи. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:11
2022-09-08T14:21
в мире
лиз трасс
великобритания
северное море
природный газ
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта, который критикуют экологи.Ранее Трасс говорила о намерении продвигать добычу газа методом фрекинга, в том числе и в Северном море, хотя на него в ноябре 2019 года был введен запрет в связи с риском появления сейсмической активности.Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг - метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.В США в начале этого века благодаря нему началась "сланцевая революция", которая серьезным образом изменила мировой рынок нефти и привела к снижению цен на энергоресурсы. Технология вызывает серьезную критику со стороны ряда экспертов и экологов и запрещена в ряде стран.
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в мире, лиз трасс, великобритания, северное море, природный газ
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Северное море, Природный газ
14:11 08.09.2022 (обновлено: 14:21 08.09.2022)
 
Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта

Премьер Британии Трасс хочет отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта

© Fotolia / DJНефтяная платформа и танкер в Северном море
Нефтяная платформа и танкер в Северном море - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Fotolia / DJ
Нефтяная платформа и танкер в Северном море. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта, который критикуют экологи.
"Мы отменим мораторий на добычу наших огромных резервов сланцевого газа (методом фрекинг), что позволит получить газ уже через шесть месяцев", - заявила она на заседании парламента.
Ранее Трасс говорила о намерении продвигать добычу газа методом фрекинга, в том числе и в Северном море, хотя на него в ноябре 2019 года был введен запрет в связи с риском появления сейсмической активности.
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг - метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.
В США в начале этого века благодаря нему началась "сланцевая революция", которая серьезным образом изменила мировой рынок нефти и привела к снижению цен на энергоресурсы. Технология вызывает серьезную критику со стороны ряда экспертов и экологов и запрещена в ряде стран.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
14:15
Трасс объявила о заморозке счетов на энергию на два года
 
В миреЛиз ТрассВеликобританияСеверное мореПриродный газ
 
 
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