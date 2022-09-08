https://ria.ru/20220908/dobycha-1815409082.html

Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта

Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта - РИА Новости, 08.09.2022

Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта, который критикуют экологи. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:11

2022-09-08T14:11

2022-09-08T14:21

в мире

лиз трасс

великобритания

северное море

природный газ

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта, который критикуют экологи.Ранее Трасс говорила о намерении продвигать добычу газа методом фрекинга, в том числе и в Северном море, хотя на него в ноябре 2019 года был введен запрет в связи с риском появления сейсмической активности.Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг - метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.В США в начале этого века благодаря нему началась "сланцевая революция", которая серьезным образом изменила мировой рынок нефти и привела к снижению цен на энергоресурсы. Технология вызывает серьезную критику со стороны ряда экспертов и экологов и запрещена в ряде стран.

https://ria.ru/20220908/scheta-1815410549.html

великобритания

северное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, великобритания, северное море, природный газ