14:11 08.09.2022 (обновлено: 14:21 08.09.2022)
Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта
Премьер Британии Трасс хочет отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта
Нефтяная платформа и танкер в Северном море. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта, который критикуют экологи.
"Мы отменим мораторий на добычу наших огромных резервов сланцевого газа (методом фрекинг), что позволит получить газ уже через шесть месяцев", - заявила она на заседании парламента.
Ранее Трасс говорила о намерении продвигать добычу газа методом фрекинга, в том числе и в Северном море, хотя на него в ноябре 2019 года был введен запрет в связи с риском появления сейсмической активности.
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг - метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.
В США в начале этого века благодаря нему началась "сланцевая революция", которая серьезным образом изменила мировой рынок нефти и привела к снижению цен на энергоресурсы. Технология вызывает серьезную критику со стороны ряда экспертов и экологов и запрещена в ряде стран.