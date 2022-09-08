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ВСУ обстреляли Минеральное, Донецк, Зайцево, Яковлевку и Горловку - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/dnr-1815549321.html
ВСУ обстреляли Минеральное, Донецк, Зайцево, Яковлевку и Горловку
ВСУ обстреляли Минеральное, Донецк, Зайцево, Яковлевку и Горловку - РИА Новости, 08.09.2022
ВСУ обстреляли Минеральное, Донецк, Зайцево, Яковлевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Минеральное, ряд районов Донецка, Зайцево, Яковлевку и Горловку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:59
2022-09-08T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
зайцево
стирол
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Минеральное, ряд районов Донецка, Зайцево, Яковлевку и Горловку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра, семь мин калибром 120 миллиметров, два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.02 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 20.43 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 20.30 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 20.55 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 21.37 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 22.08 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Ленинский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 21.55 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815548242.html
https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815545176.html
донецк (днр)
горловка
зайцево
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), горловка, зайцево, стирол, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Зайцево, Стирол, НАТО, Донецкая Народная Республика
23:59 08.09.2022
 
ВСУ обстреляли Минеральное, Донецк, Зайцево, Яковлевку и Горловку

ВСУ обстреляли Минеральное, Донецк, Зайцево, Яковлевку и Горловку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Минеральное, ряд районов Донецка, Зайцево, Яковлевку и Горловку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра, семь мин калибром 120 миллиметров, два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.02 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 20.43 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 20.30 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 20.55 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 21.37 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 22.08 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Ленинский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 21.55 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаЗайцевоСтиролНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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