https://ria.ru/20220908/dnr-1815364532.html

Басурин рассказал о планах по полному окружению Авдеевки

Басурин рассказал о планах по полному окружению Авдеевки - РИА Новости, 08.09.2022

Басурин рассказал о планах по полному окружению Авдеевки

Союзные силы расширяют плацдарм в районе населенного пункта Пески с выходом на Первомайск, чтобы полностью окружить Авдеевку, заявил заместитель командующего... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:11

2022-09-08T12:11

2022-09-08T13:09

специальная военная операция на украине

авдеевка

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Союзные силы расширяют плацдарм в районе населенного пункта Пески с выходом на Первомайск, чтобы полностью окружить Авдеевку, заявил заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."Сейчас мы расширяем плацдарм в районе Песок, это с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку", - сказал Басурин в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авдеевка, в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр