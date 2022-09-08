https://ria.ru/20220908/dnr-1815364532.html
Басурин рассказал о планах по полному окружению Авдеевки
Басурин рассказал о планах по полному окружению Авдеевки - РИА Новости, 08.09.2022
Басурин рассказал о планах по полному окружению Авдеевки
Союзные силы расширяют плацдарм в районе населенного пункта Пески с выходом на Первомайск, чтобы полностью окружить Авдеевку, заявил заместитель командующего... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:11
2022-09-08T12:11
2022-09-08T13:09
специальная военная операция на украине
авдеевка
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Союзные силы расширяют плацдарм в районе населенного пункта Пески с выходом на Первомайск, чтобы полностью окружить Авдеевку, заявил заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."Сейчас мы расширяем плацдарм в районе Песок, это с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, В мире, Донецкая Народная Республика, Эдуард Басурин, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:11 08.09.2022 (обновлено: 13:09 08.09.2022)
Басурин рассказал о планах по полному окружению Авдеевки
Басурин: союзные силы расширяют плацдарм у Песок, чтобы в будущем окружить Авдеевку