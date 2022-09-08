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В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/dnepr-1815295945.html
В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра
В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра - РИА Новости, 08.09.2022
В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал демилитаризировать правый берег... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T03:42
2022-09-08T03:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
днепр (город)
запорожская аэс
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал демилитаризировать правый берег Днепра, откуда украинскими войсками ведется обстрел Запорожской АЭС.Ранее глава украинского "Энергоатома" Петр Котин после доклада МАГАТЭ, в котором говорилось о создании зоны безопасности в районе Запорожской атомной электростанции, высказал идею о вводе миротворческого контингента на территорию ЗАЭС и в Энергодар для демилитаризации станции.По его словам, Запорожская АЭС нужна киевским властям исключительно в военных целях."Присутствие на АЭС российских сил безопасности является гарантом сохранности атомной станции и мирной жизни в регионе", — сказал член ГСА Запорожья.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220907/zaes-1815001215.html
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в мире, владимир рогов, днепр (город), запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Днепр (город), Запорожская АЭС, Запорожская область
03:42 08.09.2022
 
В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра

Член ГСА Запорожья Рогов: демилитаризация правого берега Днепра остановит обстрелы АЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал демилитаризировать правый берег Днепра, откуда украинскими войсками ведется обстрел Запорожской АЭС.
Ранее глава украинского "Энергоатома" Петр Котин после доклада МАГАТЭ, в котором говорилось о создании зоны безопасности в районе Запорожской атомной электростанции, высказал идею о вводе миротворческого контингента на территорию ЗАЭС и в Энергодар для демилитаризации станции.

"Атомная станция и Энергодар находятся под надежной защитой Росгвардии и армии России, а для прекращения обстрелов необходимо демилитаризировать правый берег Днепра. Именно оттуда, из городов Марганец и Никополь, временно находящихся под контролем режима Зеленского, украинские боевики ведут обстрел", — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, Запорожская АЭС нужна киевским властям исключительно в военных целях.
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"Присутствие на АЭС российских сил безопасности является гарантом сохранности атомной станции и мирной жизни в регионе", — сказал член ГСА Запорожья.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговДнепр (город)Запорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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