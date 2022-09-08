https://ria.ru/20220908/dnepr-1815295945.html

В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра

В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра - РИА Новости, 08.09.2022

В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал демилитаризировать правый берег... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T03:42

2022-09-08T03:42

2022-09-08T03:42

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

днепр (город)

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал демилитаризировать правый берег Днепра, откуда украинскими войсками ведется обстрел Запорожской АЭС.Ранее глава украинского "Энергоатома" Петр Котин после доклада МАГАТЭ, в котором говорилось о создании зоны безопасности в районе Запорожской атомной электростанции, высказал идею о вводе миротворческого контингента на территорию ЗАЭС и в Энергодар для демилитаризации станции.По его словам, Запорожская АЭС нужна киевским властям исключительно в военных целях."Присутствие на АЭС российских сил безопасности является гарантом сохранности атомной станции и мирной жизни в регионе", — сказал член ГСА Запорожья.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220907/zaes-1815001215.html

https://ria.ru/20220907/zaes-1815169992.html

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