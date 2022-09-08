В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра
Член ГСА Запорожья Рогов: демилитаризация правого берега Днепра остановит обстрелы АЭС
© РИА Новости / Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал демилитаризировать правый берег Днепра, откуда украинскими войсками ведется обстрел Запорожской АЭС.
Ранее глава украинского "Энергоатома" Петр Котин после доклада МАГАТЭ, в котором говорилось о создании зоны безопасности в районе Запорожской атомной электростанции, высказал идею о вводе миротворческого контингента на территорию ЗАЭС и в Энергодар для демилитаризации станции.
"Атомная станция и Энергодар находятся под надежной защитой Росгвардии и армии России, а для прекращения обстрелов необходимо демилитаризировать правый берег Днепра. Именно оттуда, из городов Марганец и Никополь, временно находящихся под контролем режима Зеленского, украинские боевики ведут обстрел", — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Запорожская АЭС нужна киевским властям исключительно в военных целях.
"Присутствие на АЭС российских сил безопасности является гарантом сохранности атомной станции и мирной жизни в регионе", — сказал член ГСА Запорожья.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.