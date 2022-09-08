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Верховный суд ЛНР приговорил украинского диверсанта к семи годам тюрьмы - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Верховный суд ЛНР приговорил украинского диверсанта к семи годам тюрьмы
Верховный суд ЛНР приговорил украинского диверсанта к семи годам тюрьмы - РИА Новости, 08.09.2022
Верховный суд ЛНР приговорил украинского диверсанта к семи годам тюрьмы
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил украинского военного Руслана Майструка к семи годам тюрьмы, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:04
2022-09-08T20:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
городище
владимир путин
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ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил украинского военного Руслана Майструка к семи годам тюрьмы, сообщил РИА Новости представитель суда.В июне Следственный комитет России передал Генеральной прокуратуре ЛНР дело в отношении украинского военнослужащего Руслана Майструка, который в феврале этого года попытался доставить в село Городище десять кумулятивных зарядов (около 500 килограммов взрывчатки), чтобы заминировать автомобильный мост через реку Деркул. Подрыв планировалось совершить дистанционно."Майструк Р. А. признан виновным в приготовлении к совершению взрыва, направленного на разрушение объекта транспортной инфраструктуры, с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности Луганской Народной Республики, ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет", — рассказал собеседник агентства. Обвиняемый служил старшим водителем понтонного батальона инженерного полка части А3814 из города Новоград-Волынский Житомирской области. С лета прошлого года он находился на блокпосту "Декада" у села Ноздревка. По данным следствия, тогда же на блокпост доставили кумулятивные заряды. Командир Майструка — лейтенант, командир водолазного взвода получил приказ в случае необходимости взорвать мост около блокпоста. Наступление российских войск помешало осуществить задуманное. В итоге сам Майструк сбежал с блокпоста, а впоследствии попал в плен. С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
городище
россия
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Украинский военный рассказал о неудачной попытке взорвать мост в Луганской области
СК РФ предъявил обвинение украинскому военному, старшему солдату Руслану Майструку, которому его командиры приказали взорвать мост в Луганской области.
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луганская народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, городище, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Городище, Владимир Путин, Россия
19:04 08.09.2022 (обновлено: 20:46 08.09.2022)
 
Верховный суд ЛНР приговорил украинского диверсанта к семи годам тюрьмы

Верховный суд ЛНР приговорил украинского диверсанта Майструка к семи годам тюрьмы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил украинского военного Руслана Майструка к семи годам тюрьмы, сообщил РИА Новости представитель суда.
В июне Следственный комитет России передал Генеральной прокуратуре ЛНР дело в отношении украинского военнослужащего Руслана Майструка, который в феврале этого года попытался доставить в село Городище десять кумулятивных зарядов (около 500 килограммов взрывчатки), чтобы заминировать автомобильный мост через реку Деркул. Подрыв планировалось совершить дистанционно.
"Майструк Р. А. признан виновным в приготовлении к совершению взрыва, направленного на разрушение объекта транспортной инфраструктуры, с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности Луганской Народной Республики, ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет", — рассказал собеседник агентства.
Обвиняемый служил старшим водителем понтонного батальона инженерного полка части А3814 из города Новоград-Волынский Житомирской области. С лета прошлого года он находился на блокпосту "Декада" у села Ноздревка. По данным следствия, тогда же на блокпост доставили кумулятивные заряды. Командир Майструка — лейтенант, командир водолазного взвода получил приказ в случае необходимости взорвать мост около блокпоста. Наступление российских войск помешало осуществить задуманное. В итоге сам Майструк сбежал с блокпоста, а впоследствии попал в плен.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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