https://ria.ru/20220908/detektiv-1815496877.html
В Сети появился трейлер фильма "Достать ножи 2" с Крейгом
В Сети появился трейлер фильма "Достать ножи 2" с Крейгом - РИА Новости, 08.09.2022
В Сети появился трейлер фильма "Достать ножи 2" с Крейгом
Вышел трейлер фильма "Достать ножи 2", сообщает Collider. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:22
2022-09-08T19:22
2022-09-08T19:22
культура
новости культуры
дэниел крейг
знаменитости
звезды
кино и сериалы
итан хоук
эдвард нортон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815492439_72:0:1126:593_1920x0_80_0_0_3290e95b15dc5759eca7ca760401a9e5.png
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Достать ножи 2", сообщает Collider. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.Дэниел Крейг вернулся к роли частного детектива Бенуа Бланка. Технологический магнат приглашает друзей в отпуск на остров в Греции. Но отдых не задался. Один из его приятелей умирает. И Бланку нужно выяснить, кто виноват в его смерти. В фильме также снимались Джессика Хенвик, Итан Хоук, Эдвард Нортон, Кэтрин Хан, Дейв Батиста, Кейт Хадсон, Жанель Монэ, Лесли Одом и другие.Первый фильм о частном сыщике Бенуа Бланке вышел в 2019 году и был тепло встречен критиками и зрителями. Он также был номинирован на "Оскар" за сценарий. Премьера ленты "Достать ножи 2" запланирована на 23 декабря.
https://ria.ru/20220908/cruise-1815471374.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815492439_203:0:994:593_1920x0_80_0_0_6e5d707a4452095a404ebc9b840cc172.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дэниел крейг, знаменитости, звезды, кино и сериалы, итан хоук, эдвард нортон, греция, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Дэниел Крейг, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы, Итан Хоук, Эдвард Нортон, Греция, что посмотреть
В Сети появился трейлер фильма "Достать ножи 2" с Крейгом
В Сети появился трейлер фильма "Достать ножи 2" с Крейгом о детективе Бенуа Бланке
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Вышел трейлер фильма "Достать ножи 2", сообщает
Collider. Ролик опубликован
на YouTube-канале Netflix.
Дэниел Крейг вернулся к роли частного детектива Бенуа Бланка. Технологический магнат приглашает друзей в отпуск на остров в Греции. Но отдых не задался. Один из его приятелей умирает. И Бланку нужно выяснить, кто виноват в его смерти.
В фильме также снимались Джессика Хенвик, Итан Хоук, Эдвард Нортон, Кэтрин Хан, Дейв Батиста, Кейт Хадсон, Жанель Монэ, Лесли Одом и другие.
Первый фильм о частном сыщике Бенуа Бланке вышел в 2019 году и был тепло встречен критиками и зрителями. Он также был номинирован на "Оскар" за сценарий.
Премьера ленты "Достать ножи 2" запланирована на 23 декабря.