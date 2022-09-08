https://ria.ru/20220908/detektiv-1815496877.html

В Сети появился трейлер фильма "Достать ножи 2" с Крейгом

В Сети появился трейлер фильма "Достать ножи 2" с Крейгом - РИА Новости, 08.09.2022

В Сети появился трейлер фильма "Достать ножи 2" с Крейгом

Вышел трейлер фильма "Достать ножи 2", сообщает Collider. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:22

2022-09-08T19:22

2022-09-08T19:22

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Достать ножи 2", сообщает Collider. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.Дэниел Крейг вернулся к роли частного детектива Бенуа Бланка. Технологический магнат приглашает друзей в отпуск на остров в Греции. Но отдых не задался. Один из его приятелей умирает. И Бланку нужно выяснить, кто виноват в его смерти. В фильме также снимались Джессика Хенвик, Итан Хоук, Эдвард Нортон, Кэтрин Хан, Дейв Батиста, Кейт Хадсон, Жанель Монэ, Лесли Одом и другие.Первый фильм о частном сыщике Бенуа Бланке вышел в 2019 году и был тепло встречен критиками и зрителями. Он также был номинирован на "Оскар" за сценарий. Премьера ленты "Достать ножи 2" запланирована на 23 декабря.

https://ria.ru/20220908/cruise-1815471374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дэниел крейг, знаменитости, звезды, кино и сериалы, итан хоук, эдвард нортон, греция, что посмотреть