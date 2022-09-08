https://ria.ru/20220908/cruise-1815471374.html

Вышел тизер нового фильма франшизы "Миссия невыполнима"

Вышел тизер нового фильма франшизы "Миссия невыполнима" - РИА Новости, 08.09.2022

Вышел тизер нового фильма франшизы "Миссия невыполнима"

Вышел тизер фильма "Миссия невыполнима: Смертельная Расплата. Часть1". Ролик опубликован на Youtube-канале Paramount Movies. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:53

2022-09-08T18:53

2022-09-08T18:53

культура

новости культуры

кино и сериалы

том круз

генри кавилл

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вышел тизер фильма "Миссия невыполнима: Смертельная Расплата. Часть1". Ролик опубликован на Youtube-канале Paramount Movies.Видео выпустили вместе с кадрами, на которых Круз представляет тизер. О проекте он рассказывает, стоя на крыле биплана. В ролике показано несколько локаций из фильма: пустыня, ночной клуб, поезд и другие. Также в нем есть намек на то, с какими трудностями столкнется персонаж Круза Итан Хант. Агента убеждают, что он должен сделать выбор и принять чью-то сторону. В предыдущей картине Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. При этом на дело он отправился под присмотром агента Августа Уокера (Генри Кавилл), чьи методы работы сильно отличаются от стратегий, разрабатываемых Хантом.Премьера новой части франшизы "Миссия невыполнима" запланирована на 14 июля 2023 года. Следующий, и предположительно последний, фильм из серии выйдет в американский прокат 28 июня 2024.

https://ria.ru/20220908/stallone-1815442887.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, том круз, генри кавилл