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Вышел тизер нового фильма франшизы "Миссия невыполнима" - РИА Новости, 08.09.2022
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Культура
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Вышел тизер нового фильма франшизы "Миссия невыполнима"
Вышел тизер нового фильма франшизы "Миссия невыполнима" - РИА Новости, 08.09.2022
Вышел тизер нового фильма франшизы "Миссия невыполнима"
Вышел тизер фильма "Миссия невыполнима: Смертельная Расплата. Часть1". Ролик опубликован на Youtube-канале Paramount Movies. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:53
2022-09-08T18:53
культура
новости культуры
кино и сериалы
том круз
генри кавилл
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вышел тизер фильма "Миссия невыполнима: Смертельная Расплата. Часть1". Ролик опубликован на Youtube-канале Paramount Movies.Видео выпустили вместе с кадрами, на которых Круз представляет тизер. О проекте он рассказывает, стоя на крыле биплана. В ролике показано несколько локаций из фильма: пустыня, ночной клуб, поезд и другие. Также в нем есть намек на то, с какими трудностями столкнется персонаж Круза Итан Хант. Агента убеждают, что он должен сделать выбор и принять чью-то сторону. В предыдущей картине Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. При этом на дело он отправился под присмотром агента Августа Уокера (Генри Кавилл), чьи методы работы сильно отличаются от стратегий, разрабатываемых Хантом.Премьера новой части франшизы "Миссия невыполнима" запланирована на 14 июля 2023 года. Следующий, и предположительно последний, фильм из серии выйдет в американский прокат 28 июня 2024.
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новости культуры, кино и сериалы, том круз, генри кавилл
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Том Круз, Генри Кавилл
18:53 08.09.2022
 
Вышел тизер нового фильма франшизы "Миссия невыполнима"

Вышел тизер фильма "Миссия невыполнима: Смертельная Расплата. Часть1" с Томом Крузом

© Paramount Movies/YoutubeМиссия невыполнима: Смертельная расплата
Миссия невыполнима: Смертельная расплата
© Paramount Movies/Youtube
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вышел тизер фильма "Миссия невыполнима: Смертельная Расплата. Часть1". Ролик опубликован на Youtube-канале Paramount Movies.
Видео выпустили вместе с кадрами, на которых Круз представляет тизер. О проекте он рассказывает, стоя на крыле биплана.
В ролике показано несколько локаций из фильма: пустыня, ночной клуб, поезд и другие. Также в нем есть намек на то, с какими трудностями столкнется персонаж Круза Итан Хант. Агента убеждают, что он должен сделать выбор и принять чью-то сторону.
В предыдущей картине Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. При этом на дело он отправился под присмотром агента Августа Уокера (Генри Кавилл), чьи методы работы сильно отличаются от стратегий, разрабатываемых Хантом.
Премьера новой части франшизы "Миссия невыполнима" запланирована на 14 июля 2023 года. Следующий, и предположительно последний, фильм из серии выйдет в американский прокат 28 июня 2024.
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