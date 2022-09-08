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Мэр Вашингтона объявила режим ЧС из-за наплыва незаконных мигрантов - РИА Новости, 08.09.2022
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Мэр Вашингтона объявила режим ЧС из-за наплыва незаконных мигрантов
Мэр Вашингтона объявила режим ЧС из-за наплыва незаконных мигрантов - РИА Новости, 08.09.2022
Мэр Вашингтона объявила режим ЧС из-за наплыва незаконных мигрантов
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила в четверг режим чрезвычайной ситуации в столице США из-за наплыва незаконных мигрантов. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:30
2022-09-08T19:30
в мире
мюриэл баузер
вашингтон (штат)
техас
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила в четверг режим чрезвычайной ситуации в столице США из-за наплыва незаконных мигрантов."Разработав такой план, мы остаемся честны перед ценностями, которые мы чтим в столице, и создаем систему, которая поддержит сочувственный, постоянный и скоординированный ответ", - заявила на пресс-конференции Баузер.В администрации города пояснили, что режим чрезвычайной ситуации позволяет мэру учредить управление по делам беженцев, а также выделить дополнительное финансирование на урегулирование сложившейся в связи с наплывом мигрантов из штатов Техас и Аризона кризисной ситуации.Кризис возник из-за того, что весной губернаторы Техаса и Аризоны начали отправлять в Вашингтон автобусы с пойманными на границе незаконными мигрантами с тем, чтобы привлечь внимание руководства страны к сложившейся на границе ситуации. По данным СМИ, в столицу были доставлены порядка 9,4 тысячи нелегалов, большинство из них, между тем, не остались в Вашингтоне, а нашли себе место в других штатах и регионах.
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в мире, мюриэл баузер, вашингтон (штат), техас, аризона
В мире, Мюриэл Баузер, Вашингтон (штат), Техас, Аризона
19:30 08.09.2022
 
Мэр Вашингтона объявила режим ЧС из-за наплыва незаконных мигрантов

Мэр Вашингтона Баузер объявила режим ЧС из-за наплыва незаконных мигрантов

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила в четверг режим чрезвычайной ситуации в столице США из-за наплыва незаконных мигрантов.
"Разработав такой план, мы остаемся честны перед ценностями, которые мы чтим в столице, и создаем систему, которая поддержит сочувственный, постоянный и скоординированный ответ", - заявила на пресс-конференции Баузер.
В администрации города пояснили, что режим чрезвычайной ситуации позволяет мэру учредить управление по делам беженцев, а также выделить дополнительное финансирование на урегулирование сложившейся в связи с наплывом мигрантов из штатов Техас и Аризона кризисной ситуации.
Кризис возник из-за того, что весной губернаторы Техаса и Аризоны начали отправлять в Вашингтон автобусы с пойманными на границе незаконными мигрантами с тем, чтобы привлечь внимание руководства страны к сложившейся на границе ситуации. По данным СМИ, в столицу были доставлены порядка 9,4 тысячи нелегалов, большинство из них, между тем, не остались в Вашингтоне, а нашли себе место в других штатах и регионах.
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В миреМюриэл БаузерВашингтон (штат)ТехасАризона
 
 
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