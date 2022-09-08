https://ria.ru/20220908/cage-1815365212.html
У Николаса Кейджа родился ребенок
У Николаса Кейджа родился ребенок - РИА Новости, 08.09.2022
У Николаса Кейджа родился ребенок
У Николаса Кейджа и его супруги Рико Шибаты родилась дочь Август Франческа. Это их первый общий ребенок, сообщает People со ссылкой на представителя актера. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:23
2022-09-08T12:23
2022-09-08T12:23
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. У Николаса Кейджа и его супруги Рико Шибаты родилась дочь Август Франческа. Это их первый общий ребенок, сообщает People со ссылкой на представителя актера. Мать и младенец чувствуют себя хорошо. Ранее Кейдж признавался, что назовет дочь в честь своего отца — Августа Копполы. Журналисты People отметили, что в имени девочки может быть также скрыта отсылка к ее знаменитому родственнику Фрэнсису Форду Копполе, дяде Кейджа. Для 29-летней Рико это первый ребенок, для 58-летнего Кейджа — третий. У него есть двое сыновей: старшему Уэстону 31 год, а младшему Кал-Элу 16 лет. Шибата и Кейдж познакомились в 2019 году и в 2021 поженились. Для голливудского актера брак стал пятым по счету.
https://ria.ru/20220630/hiddleston-1799188652.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, николас кейдж
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Николас Кейдж
У Николаса Кейджа родился ребенок
Николас Кейдж стал отцом в третий раз
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
У Николаса Кейджа и его супруги Рико Шибаты родилась дочь Август Франческа. Это их первый общий ребенок, сообщает
People со ссылкой на представителя актера.
Мать и младенец чувствуют себя хорошо.
Ранее Кейдж признавался, что назовет дочь в честь своего отца — Августа Копполы. Журналисты People отметили, что в имени девочки может быть также скрыта отсылка к ее знаменитому родственнику Фрэнсису Форду Копполе, дяде Кейджа.
Для 29-летней Рико это первый ребенок, для 58-летнего Кейджа — третий. У него есть двое сыновей: старшему Уэстону 31 год, а младшему Кал-Элу 16 лет.
Шибата и Кейдж познакомились в 2019 году и в 2021 поженились. Для голливудского актера брак стал пятым по счету.