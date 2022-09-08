https://ria.ru/20220908/cage-1815365212.html

У Николаса Кейджа родился ребенок

У Николаса Кейджа родился ребенок - РИА Новости, 08.09.2022

У Николаса Кейджа родился ребенок

У Николаса Кейджа и его супруги Рико Шибаты родилась дочь Август Франческа. Это их первый общий ребенок, сообщает People со ссылкой на представителя актера. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:23

2022-09-08T12:23

2022-09-08T12:23

культура

новости культуры

знаменитости

звезды

николас кейдж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771122070_0:57:2992:1740_1920x0_80_0_0_4b83efd20b147f064ab629aa048c237f.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. У Николаса Кейджа и его супруги Рико Шибаты родилась дочь Август Франческа. Это их первый общий ребенок, сообщает People со ссылкой на представителя актера. Мать и младенец чувствуют себя хорошо. Ранее Кейдж признавался, что назовет дочь в честь своего отца — Августа Копполы. Журналисты People отметили, что в имени девочки может быть также скрыта отсылка к ее знаменитому родственнику Фрэнсису Форду Копполе, дяде Кейджа. Для 29-летней Рико это первый ребенок, для 58-летнего Кейджа — третий. У него есть двое сыновей: старшему Уэстону 31 год, а младшему Кал-Элу 16 лет. Шибата и Кейдж познакомились в 2019 году и в 2021 поженились. Для голливудского актера брак стал пятым по счету.

https://ria.ru/20220630/hiddleston-1799188652.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, николас кейдж