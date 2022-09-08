https://ria.ru/20220908/britaniya-1815405997.html
Британия выдаст сто лицензий на добычу газа и нефти в Северном море
Британия выдаст сто лицензий на добычу газа и нефти в Северном море - РИА Новости, 08.09.2022
Британия выдаст сто лицензий на добычу газа и нефти в Северном море
Великобритания выдаст свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране, заявила новый премьер-министр... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:01
2022-09-08T14:01
2022-09-08T14:07
экономика
северное море
великобритания
лиз трасс
в мире
природный газ
нефть
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Великобритания выдаст свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране, заявила новый премьер-министр страны Лиз Трасс."Мы также активируем все энергоресурсы страны, включая добычу газа и нефти в Северном море. Мы выпустим ряд новых лицензий, число которых, как мы ожидаем, будет свыше 100", - сказала она на заседании парламента.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в минувший понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
https://ria.ru/20220908/gaz-1815338380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, северное море, великобритания, лиз трасс, в мире, природный газ, нефть
Экономика, Северное море, Великобритания, Лиз Трасс, В мире, Природный газ, Нефть
14:01 08.09.2022 (обновлено: 14:07 08.09.2022)
Британия выдаст сто лицензий на добычу газа и нефти в Северном море
Трасс заявила, что Британия выдаст сто лицензий на добычу газа и нефти в Северном море