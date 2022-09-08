https://ria.ru/20220908/borrel-1815475688.html

МИД не получил запрошенную стенограмму с заявлением Борреля о России

МИД не получил запрошенную стенограмму с заявлением Борреля о России - РИА Новости, 08.09.2022

МИД не получил запрошенную стенограмму с заявлением Борреля о России

Москва не получила запрошенную стенограмму главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с его высказываниями о России, заявила официальный представитель... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:49

2022-09-08T17:49

2022-09-08T18:51

специальная военная операция на украине

россия

в мире

жозеп боррель

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

сергей лавров

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва не получила запрошенную стенограмму главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с его высказываниями о России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова."Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием. Замотать эту историю ЕС мы не дадим, будем учитывать их реакцию при выстраивании дальнейшей линии в отношениях с Евросоюзом. Они должны найти в себе силы сказать правду и сделать это публично", — отметила дипломат.По мнению Захаровой, последние скандальные заявления свидетельствуют о деградации профессиональных и моральных стандартов дипломатии Евросоюза. Она убеждена, что слова Борелля нельзя считать "неудачной оговоркой" или "бездумным воспроизведением чужих слов". В начале недели Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге. Отвечая на вопросы депутатов, глава европейской дипломатии перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос спикера. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание самого верховного представителя ЕС.Во вторник глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва запросила в офисе Борреля стенограмму выступления на испанском языке. По его словам, если подтвердится информация, распространенная во всех мировых СМИ, то "возникнут большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми".Накануне президент России Владимир Путин также прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии, назвав его "большим специалистом по молотьбе языком", а также призвав посмотреть реалиям в глаза и сделать правильные выводы.

https://ria.ru/20220907/borrel-1815158725.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, жозеп боррель, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, сергей лавров