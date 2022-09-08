https://ria.ru/20220908/borrel-1815475688.html
МИД не получил запрошенную стенограмму с заявлением Борреля о России
МИД не получил запрошенную стенограмму с заявлением Борреля о России - РИА Новости, 08.09.2022
МИД не получил запрошенную стенограмму с заявлением Борреля о России
Москва не получила запрошенную стенограмму главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с его высказываниями о России, заявила официальный представитель... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:49
2022-09-08T17:49
2022-09-08T18:51
специальная военная операция на украине
россия
в мире
жозеп боррель
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
сергей лавров
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва не получила запрошенную стенограмму главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с его высказываниями о России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова."Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием. Замотать эту историю ЕС мы не дадим, будем учитывать их реакцию при выстраивании дальнейшей линии в отношениях с Евросоюзом. Они должны найти в себе силы сказать правду и сделать это публично", — отметила дипломат.По мнению Захаровой, последние скандальные заявления свидетельствуют о деградации профессиональных и моральных стандартов дипломатии Евросоюза. Она убеждена, что слова Борелля нельзя считать "неудачной оговоркой" или "бездумным воспроизведением чужих слов". В начале недели Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге. Отвечая на вопросы депутатов, глава европейской дипломатии перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос спикера. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание самого верховного представителя ЕС.Во вторник глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва запросила в офисе Борреля стенограмму выступления на испанском языке. По его словам, если подтвердится информация, распространенная во всех мировых СМИ, то "возникнут большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми".Накануне президент России Владимир Путин также прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии, назвав его "большим специалистом по молотьбе языком", а также призвав посмотреть реалиям в глаза и сделать правильные выводы.
https://ria.ru/20220907/borrel-1815158725.html
https://ria.ru/20220906/borrel-1814751532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, жозеп боррель, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Жозеп Боррель, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз, Сергей Лавров
17:49 08.09.2022 (обновлено: 18:51 08.09.2022)
МИД не получил запрошенную стенограмму с заявлением Борреля о России
Захарова сообщила, что офис Борреля не предоставил стенограмму с его заявлением о России
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Москва не получила запрошенную стенограмму главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с его высказываниями о России, заявила
официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием. Замотать эту историю ЕС
мы не дадим, будем учитывать их реакцию при выстраивании дальнейшей линии в отношениях с Евросоюзом. Они должны найти в себе силы сказать правду и сделать это публично", — отметила дипломат.
По мнению Захаровой, последние скандальные заявления свидетельствуют о деградации профессиональных и моральных стандартов дипломатии Евросоюза. Она убеждена, что слова Борелля нельзя считать "неудачной оговоркой" или "бездумным воспроизведением чужих слов".
"Любые обвинения России в фашизме в высшей степени оскорбительны и кощунственны", — заключила представитель ведомства.
В начале недели Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге. Отвечая на вопросы депутатов, глава европейской дипломатии перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос спикера.
Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание самого верховного представителя ЕС.
Во вторник глава МИД России Сергей Лавров
сообщил, что Москва запросила в офисе Борреля стенограмму выступления на испанском языке. По его словам, если подтвердится информация, распространенная во всех мировых СМИ, то "возникнут большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми".
Накануне президент России Владимир Путин также прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии, назвав его "большим специалистом по молотьбе языком", а также призвав посмотреть реалиям в глаза и сделать правильные выводы.