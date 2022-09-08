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Зеленский призвал Блинкена поддержать визовую блокаду для россиян - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
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Зеленский призвал Блинкена поддержать визовую блокаду для россиян
Зеленский призвал Блинкена поддержать визовую блокаду для россиян - РИА Новости, 08.09.2022
Зеленский призвал Блинкена поддержать визовую блокаду для россиян
Власти Украины намерены усложнить процесс получения виз россиянами во всех странах ЕС, в связи с чем призывают США присоединиться к такой акции, которую уже... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:22
2022-09-08T20:22
туризм
в мире
энтони блинкен
владимир зеленский
джон кирби
украина
сша
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти Украины намерены усложнить процесс получения виз россиянами во всех странах ЕС, в связи с чем призывают США присоединиться к такой акции, которую уже провели ряд стран Евросоюза, такое предложение сделал госсекретарю США Энтони Блинкену Владимир Зеленский во время встречи в Киеве.По информации, распространяемой пресс-службой Офиса Зеленского, в ходе встречи отмечалась важность усиления международного давления на Россию."Необходимо, чтобы на каждом гражданине (Российской Федерации – ред.) отразилось влияние действий его страны. Для этого следует максимально ограничить оформление виз россиянам в страны демократического мира, в том числе в США", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.Зеленский выразил надежду, что в связи с этим будет ощущаться "рост цены" экономических последствий действий России на Украине.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби, заявил, что США не поддерживают намерение Евросоюза ужесточить визовый режим с Россией, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы для россиян, и выступают против распространения на всех россиян такой ответственности.Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. При этом общеевропейский запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ согласован не был. В четверг Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России.
https://ria.ru/20220908/vizy-1815486616.html
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в мире, энтони блинкен, владимир зеленский, джон кирби, украина, сша, россия, евросоюз, новости - туризм, туризм
Туризм, В мире, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Джон Кирби, Украина, США, Россия, Евросоюз, Новости - Туризм, Туризм
20:22 08.09.2022
 
Зеленский призвал Блинкена поддержать визовую блокаду для россиян

Зеленский призвал госсекретаря США Блинкена поддержать визовую блокаду для россиян

CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / Meeting of the President of Ukraine with the US Secretary of StateВладимир Зеленский и Энтони Блинкен
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / Meeting of the President of Ukraine with the US Secretary of State
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти Украины намерены усложнить процесс получения виз россиянами во всех странах ЕС, в связи с чем призывают США присоединиться к такой акции, которую уже провели ряд стран Евросоюза, такое предложение сделал госсекретарю США Энтони Блинкену Владимир Зеленский во время встречи в Киеве.
По информации, распространяемой пресс-службой Офиса Зеленского, в ходе встречи отмечалась важность усиления международного давления на Россию.
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18:19Туризм
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"Необходимо, чтобы на каждом гражданине (Российской Федерации – ред.) отразилось влияние действий его страны. Для этого следует максимально ограничить оформление виз россиянам в страны демократического мира, в том числе в США", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Зеленский выразил надежду, что в связи с этим будет ощущаться "рост цены" экономических последствий действий России на Украине.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби, заявил, что США не поддерживают намерение Евросоюза ужесточить визовый режим с Россией, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы для россиян, и выступают против распространения на всех россиян такой ответственности.
Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. При этом общеевропейский запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ согласован не был. В четверг Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России.
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