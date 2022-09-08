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На Украине будут заочно судить блогера-миллионника за поддержку России - РИА Новости, 08.09.2022
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На Украине будут заочно судить блогера-миллионника за поддержку России
На Украине будут заочно судить блогера-миллионника за поддержку России - РИА Новости, 08.09.2022
На Украине будут заочно судить блогера-миллионника за поддержку России
Офис генпрокурора Украины сообщил, что в суд направлено дело против блогера из Сум, который живет в России и выступает в поддержку спецоперации, ему грозит до... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:26
2022-09-08T12:26
россия
украина
сумы
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что в суд направлено дело против блогера из Сум, который живет в России и выступает в поддержку спецоперации, ему грозит до восьми лет лишения свободы.В офисе генпрокурора имя блогера не называют."Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении блогера-миллионника, который распространяет информацию, содержащую оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.По информации ведомства, подозреваемый родился и жил в городе Сумы, в 2014 году выехал в Россию."В соцсетях, где он имеет миллионную аудиторию в России, блогер называет себя главным спикером войны... По его словам, он помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар", - отметили в ведомстве.Уголовное дело против него заведено за оправдание спецоперации РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814120688.html
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россия, украина, сумы, в мире
Россия, Украина, Сумы, В мире
12:26 08.09.2022
 
На Украине будут заочно судить блогера-миллионника за поддержку России

На Украине возбудили дело против блогера-миллионника из Сум за поддержку спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что в суд направлено дело против блогера из Сум, который живет в России и выступает в поддержку спецоперации, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
В офисе генпрокурора имя блогера не называют.
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"Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении блогера-миллионника, который распространяет информацию, содержащую оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.
По информации ведомства, подозреваемый родился и жил в городе Сумы, в 2014 году выехал в Россию.
"В соцсетях, где он имеет миллионную аудиторию в России, блогер называет себя главным спикером войны... По его словам, он помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар", - отметили в ведомстве.
Уголовное дело против него заведено за оправдание спецоперации РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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