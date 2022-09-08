https://ria.ru/20220908/bloger-1815370389.html

На Украине будут заочно судить блогера-миллионника за поддержку России

На Украине будут заочно судить блогера-миллионника за поддержку России - РИА Новости, 08.09.2022

На Украине будут заочно судить блогера-миллионника за поддержку России

Офис генпрокурора Украины сообщил, что в суд направлено дело против блогера из Сум, который живет в России и выступает в поддержку спецоперации, ему грозит до... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:26

2022-09-08T12:26

2022-09-08T12:26

россия

украина

сумы

в мире

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что в суд направлено дело против блогера из Сум, который живет в России и выступает в поддержку спецоперации, ему грозит до восьми лет лишения свободы.В офисе генпрокурора имя блогера не называют."Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении блогера-миллионника, который распространяет информацию, содержащую оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.По информации ведомства, подозреваемый родился и жил в городе Сумы, в 2014 году выехал в Россию."В соцсетях, где он имеет миллионную аудиторию в России, блогер называет себя главным спикером войны... По его словам, он помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар", - отметили в ведомстве.Уголовное дело против него заведено за оправдание спецоперации РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

https://ria.ru/20220902/ukraina-1814120688.html

https://ria.ru/20220907/bloger-1815155716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, сумы, в мире