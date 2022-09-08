https://ria.ru/20220908/bloger-1815370389.html
На Украине будут заочно судить блогера-миллионника за поддержку России
На Украине будут заочно судить блогера-миллионника за поддержку России - РИА Новости, 08.09.2022
На Украине будут заочно судить блогера-миллионника за поддержку России
Офис генпрокурора Украины сообщил, что в суд направлено дело против блогера из Сум, который живет в России и выступает в поддержку спецоперации, ему грозит до... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:26
2022-09-08T12:26
2022-09-08T12:26
россия
украина
сумы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что в суд направлено дело против блогера из Сум, который живет в России и выступает в поддержку спецоперации, ему грозит до восьми лет лишения свободы.В офисе генпрокурора имя блогера не называют."Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении блогера-миллионника, который распространяет информацию, содержащую оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.По информации ведомства, подозреваемый родился и жил в городе Сумы, в 2014 году выехал в Россию."В соцсетях, где он имеет миллионную аудиторию в России, блогер называет себя главным спикером войны... По его словам, он помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар", - отметили в ведомстве.Уголовное дело против него заведено за оправдание спецоперации РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814120688.html
https://ria.ru/20220907/bloger-1815155716.html
россия
украина
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сумы, в мире
Россия, Украина, Сумы, В мире
На Украине будут заочно судить блогера-миллионника за поддержку России
На Украине возбудили дело против блогера-миллионника из Сум за поддержку спецоперации
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что в суд направлено дело против блогера из Сум, который живет в России и выступает в поддержку спецоперации, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
В офисе генпрокурора имя блогера не называют.
"Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении блогера-миллионника, который распространяет информацию, содержащую оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.
По информации ведомства, подозреваемый родился и жил в городе Сумы, в 2014 году выехал в Россию.
"В соцсетях, где он имеет миллионную аудиторию в России, блогер называет себя главным спикером войны... По его словам, он помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар", - отметили в ведомстве.
Уголовное дело против него заведено за оправдание спецоперации РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.