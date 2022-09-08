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СМИ: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной - РИА Новости, 08.09.2022
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СМИ: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной
СМИ: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной - РИА Новости, 08.09.2022
СМИ: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не пользоваться воздушным пространством Украины, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:56
2022-09-08T15:40
в мире
киев
украина
сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не пользоваться воздушным пространством Украины, передает агентство Bloomberg.Ранее агентство Associated Press сообщило, что Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев."О нем (визите. — Прим. ред.) не объявляли заранее, и репортеров &lt;...&gt; оставили в Польше, тогда как он (Энтони Блинкен. — Прим. ред.) отправился в одиннадцатичасовое путешествие на поезде в Киев", — говорится в сообщении агентства.Отмечается, что госсекретарь решил не пользоваться воздушным пространством Украины, чтобы добраться до Киева.
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в мире, киев, украина, сша, энтони блинкен
В мире, Киев, Украина, США, Энтони Блинкен
14:56 08.09.2022 (обновлено: 15:40 08.09.2022)
 
СМИ: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной

Bloomberg: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной

© AP Photo / Emilio MorenattiГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не пользоваться воздушным пространством Украины, передает агентство Bloomberg.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев.
"О нем (визите. — Прим. ред.) не объявляли заранее, и репортеров <...> оставили в Польше, тогда как он (Энтони Блинкен. — Прим. ред.) отправился в одиннадцатичасовое путешествие на поезде в Киев", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что госсекретарь решил не пользоваться воздушным пространством Украины, чтобы добраться до Киева.
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