https://ria.ru/20220908/blinken-1815419473.html
СМИ: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной
СМИ: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной - РИА Новости, 08.09.2022
СМИ: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не пользоваться воздушным пространством Украины, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:56
2022-09-08T14:56
2022-09-08T15:40
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сша
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не пользоваться воздушным пространством Украины, передает агентство Bloomberg.Ранее агентство Associated Press сообщило, что Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев."О нем (визите. — Прим. ред.) не объявляли заранее, и репортеров <...> оставили в Польше, тогда как он (Энтони Блинкен. — Прим. ред.) отправился в одиннадцатичасовое путешествие на поезде в Киев", — говорится в сообщении агентства.Отмечается, что госсекретарь решил не пользоваться воздушным пространством Украины, чтобы добраться до Киева.
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815346555.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Киев, Украина, США, Энтони Блинкен
14:56 08.09.2022 (обновлено: 15:40 08.09.2022)
СМИ: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной
Bloomberg: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной