https://ria.ru/20220908/blinken-1815419473.html

СМИ: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной

СМИ: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной - РИА Новости, 08.09.2022

СМИ: Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не лететь над Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не пользоваться воздушным пространством Украины, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:56

2022-09-08T14:56

2022-09-08T15:40

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не пользоваться воздушным пространством Украины, передает агентство Bloomberg.Ранее агентство Associated Press сообщило, что Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев."О нем (визите. — Прим. ред.) не объявляли заранее, и репортеров <...> оставили в Польше, тогда как он (Энтони Блинкен. — Прим. ред.) отправился в одиннадцатичасовое путешествие на поезде в Киев", — говорится в сообщении агентства.Отмечается, что госсекретарь решил не пользоваться воздушным пространством Украины, чтобы добраться до Киева.

https://ria.ru/20220908/ukraina-1815346555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, сша, энтони блинкен