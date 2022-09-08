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Блинкен встретился в Киеве с Кулебой - РИА Новости, 08.09.2022
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Блинкен встретился в Киеве с Кулебой
Блинкен встретился в Киеве с Кулебой - РИА Новости, 08.09.2022
Блинкен встретился в Киеве с Кулебой
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:34
2022-09-08T17:12
в мире
дмитрий кулеба
киев
мид украины
сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает агентство Блумберг.Ранее стало известно, что Блинкен прибыл в Киев с незаявленным визитом."США предоставят Украине и ее соседям дополнительную военную помощь на 2,8 миллиарда долларов", - говорится в опубликованном заявлении главы госдепартамента.Из общего пакета военной помощи 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения, боеприпасы и снаряжение "из запасов министерства обороны США".Оставшаяся сумма порядка 2,2 миллиардов долларов будет направлена на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины восемнадцати соседних с ней стран"."Это объявление обеспечит общий объем военной помощи Украине до уровня приблизительно 15,2 миллиарда долларов", - указал Блинкен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html
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в мире, дмитрий кулеба, киев, мид украины, сша, энтони блинкен
В мире, Дмитрий Кулеба, Киев, МИД Украины, США, Энтони Блинкен
14:34 08.09.2022 (обновлено: 17:12 08.09.2022)
 
Блинкен встретился в Киеве с Кулебой

Блинкен прибыл в Киев с незаявленным визитом и заявил о выделении $2,8 млрд военной помощи

© AP Photo / Efrem LukatskyЭнтони Блинкен и Дмитрий Кулеба
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает агентство Блумберг.
Ранее стало известно, что Блинкен прибыл в Киев с незаявленным визитом.
"Он провел с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой тридцатиминутную беседу", - говорится в сообщении агентства.
"США предоставят Украине и ее соседям дополнительную военную помощь на 2,8 миллиарда долларов", - говорится в опубликованном заявлении главы госдепартамента.
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Оставшаяся сумма порядка 2,2 миллиардов долларов будет направлена на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины восемнадцати соседних с ней стран".
"Это объявление обеспечит общий объем военной помощи Украине до уровня приблизительно 15,2 миллиарда долларов", - указал Блинкен.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреДмитрий КулебаКиевМИД УкраиныСШАЭнтони Блинкен
 
 
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