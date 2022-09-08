https://ria.ru/20220908/belgorod-1815390799.html

В Белгороде дали свет после короткого замыкания на подстанции

В Белгороде дали свет после короткого замыкания на подстанции - РИА Новости, 08.09.2022

В Белгороде дали свет после короткого замыкания на подстанции

Электроснабжение в Белгороде, где в ночь на четверг произошло короткое замыкание на подстанции, полностью восстановлено, запитаны все потребители, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:12

2022-09-08T13:12

2022-09-08T13:46

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происшествия

белгород

россети

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БЕЛГОРОД, 8 сен – РИА Новости. Электроснабжение в Белгороде, где в ночь на четверг произошло короткое замыкание на подстанции, полностью восстановлено, запитаны все потребители, сообщил заместитель губернатора региона Константин Полежаев."В 11.36 мск электроснабжение восстановлено полностью. Запитаны все потребители. Питание подано и на объекты "Водоканала", водоснабжение также восстановлено", – сообщил заместитель губернатора, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Отмечается, что свет уже появился во всех отключённых из-за аварии домах района Харьковской горы.По данным регионального правительства, аварийное отключение оборудования на подстанции 110 кВ "Южная" произошло в ночь на четверг вследствие короткого замыкания на секции шин 10кв. В результате этого было частично ограничено электроснабжение потребителей в районе Харьковской горы областного центра. Социально значимые объекты, попавшие в зону отключения, были оперативно переведены на работу от резервных схем и источников электроснабжения.К 11.36 энергетики филиала "Россети Центр" – "Белгородэнерго" завершили восстановительные работы на подстанции 110 кВ "Южная", обеспечив светом всех потребителей района Харьковской горы Белгорода. При этом уже к 8.00 мск специалисты энергокомпании вернули свет 80% обесточенных потребителей. "Оперативно было восстановлено электроснабжение социально значимых объектов по резервным схемам, а также благодаря применению девяти передвижных резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 1,2 МВт", - отметили в пресс-службе правительства.По данным "Россетей", в результате нарушения на энергообъекте произошло задымление. "Внешнее воздействие на оборудование подстанции не зафиксировано. Создана комиссия, которая занимается расследованием причин технологического нарушения", - говорится в сообщении.Как пояснили в "Водоканале", водоснабжение отключённых районов Белгорода возобновится в течение трёх часов. Сейчас идет постепенное заполнение системы."Подавать в сеть резкое давление не будем, чтобы не порвать трубы. После запуска системы будет проведена её промывка для приведения в нормативное качество после остановки", – сообщили в пресс-службе ГУП "Белоблводоканал".

https://ria.ru/20220823/boepripasy-1811678419.html

https://ria.ru/20220825/bezopasnostm-1812191491.html

https://ria.ru/20220831/belgorod-1813463833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгород, россети, белгородская область, жкх