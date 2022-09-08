https://ria.ru/20220908/bayden-1815534314.html

Байден сделал заявление после смерти Елизаветы II

Байден сделал заявление после смерти Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022

Байден сделал заявление после смерти Елизаветы II

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на дальнейшую дружбу Соединенных Штатов и Великобритании при новом монархе после кончины королевы Елизаветы... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T21:54

2022-09-08T21:54

2022-09-08T21:54

в мире

елизавета ii

джо байден

великобритания

сша

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на дальнейшую дружбу Соединенных Штатов и Великобритании при новом монархе после кончины королевы Елизаветы II."В предстоящие годы мы ждем продолжения тесной дружбы с королем и королевой-консорт", - говорится в распространенном заявлении Байдена.Байден подчеркнул, что Елизавета II была не просто монархом, "она определила эпоху", "помогла сделать особенными отношения с США".В четверг около 20.30 мск Букингемский дворец сообщил, что Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королева-консорт.

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в мире, елизавета ii, джо байден, великобритания, сша