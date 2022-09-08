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Байден сделал заявление после смерти Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
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Байден сделал заявление после смерти Елизаветы II
Байден сделал заявление после смерти Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
Байден сделал заявление после смерти Елизаветы II
Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на дальнейшую дружбу Соединенных Штатов и Великобритании при новом монархе после кончины королевы Елизаветы... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:54
2022-09-08T21:54
в мире
елизавета ii
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на дальнейшую дружбу Соединенных Штатов и Великобритании при новом монархе после кончины королевы Елизаветы II."В предстоящие годы мы ждем продолжения тесной дружбы с королем и королевой-консорт", - говорится в распространенном заявлении Байдена.Байден подчеркнул, что Елизавета II была не просто монархом, "она определила эпоху", "помогла сделать особенными отношения с США".В четверг около 20.30 мск Букингемский дворец сообщил, что Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королева-консорт.
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в мире, елизавета ii, джо байден, великобритания, сша
В мире, Елизавета II, Джо Байден, Великобритания, США
21:54 08.09.2022
 
Байден сделал заявление после смерти Елизаветы II

Байден заявил, что рассчитывает на дальнейшую дружбу США и Британии при новом монархе

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на дальнейшую дружбу Соединенных Штатов и Великобритании при новом монархе после кончины королевы Елизаветы II.
"В предстоящие годы мы ждем продолжения тесной дружбы с королем и королевой-консорт", - говорится в распространенном заявлении Байдена.
Байден подчеркнул, что Елизавета II была не просто монархом, "она определила эпоху", "помогла сделать особенными отношения с США".
В четверг около 20.30 мск Букингемский дворец сообщил, что Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королева-консорт.
Королева Великобритании Елизавета II в Георгиевском зале Виндзорского замка - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
20:39
Биография королевы Великобритании Елизаветы II
 
В миреЕлизавета IIДжо БайденВеликобританияСША
 
 
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