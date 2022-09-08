https://ria.ru/20220908/bayden-1815500273.html
Байдену сообщили об ухудшении состояния Елизаветы II
Байдену сообщили об ухудшении состояния Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
Байдену сообщили об ухудшении состояния Елизаветы II
Президента США Джо Байдена проинформировали об ухудшении состояния королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил в четверг координатор Совета национальной... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:06
2022-09-08T19:06
2022-09-08T19:28
елизавета ii
джо байден
в мире
великобритания
джон кирби
сша
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали об ухудшении состояния королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил в четверг координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге для журналистов."Президента проинформировали этим утром и будут держать в курсе на протяжении дня относительно новостей из Соединенного Королевства", - сообщил Кирби.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.
https://ria.ru/20220908/garri-1815479109.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Елизавета II, Джо Байден, В мире, Великобритания, Джон Кирби, США
19:06 08.09.2022 (обновлено: 19:28 08.09.2022)
Байдену сообщили об ухудшении состояния Елизаветы II
Президенту США Байдену сообщили об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II