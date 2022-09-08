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Байдену сообщили об ухудшении состояния Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
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Байдену сообщили об ухудшении состояния Елизаветы II
Байдену сообщили об ухудшении состояния Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
Байдену сообщили об ухудшении состояния Елизаветы II
Президента США Джо Байдена проинформировали об ухудшении состояния королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил в четверг координатор Совета национальной... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:06
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елизавета ii
джо байден
в мире
великобритания
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали об ухудшении состояния королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил в четверг координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге для журналистов."Президента проинформировали этим утром и будут держать в курсе на протяжении дня относительно новостей из Соединенного Королевства", - сообщил Кирби.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.
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елизавета ii, джо байден, в мире, великобритания, джон кирби, сша
Елизавета II, Джо Байден, В мире, Великобритания, Джон Кирби, США
19:06 08.09.2022 (обновлено: 19:28 08.09.2022)
 
Байдену сообщили об ухудшении состояния Елизаветы II

Президенту США Байдену сообщили об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали об ухудшении состояния королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил в четверг координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге для журналистов.
"Президента проинформировали этим утром и будут держать в курсе на протяжении дня относительно новостей из Соединенного Королевства", - сообщил Кирби.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.
Меган Маркл и принц Гарри - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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СМИ удалили сообщение о прибытии принца Гарри с супругой в Шотландию
 
Елизавета IIДжо БайденВ миреВеликобританияДжон КирбиСША
 
 
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