https://ria.ru/20220908/bayden-1815500273.html

Байдену сообщили об ухудшении состояния Елизаветы II

Байдену сообщили об ухудшении состояния Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022

Байдену сообщили об ухудшении состояния Елизаветы II

Президента США Джо Байдена проинформировали об ухудшении состояния королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил в четверг координатор Совета национальной... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:06

2022-09-08T19:06

2022-09-08T19:28

елизавета ii

джо байден

в мире

великобритания

джон кирби

сша

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали об ухудшении состояния королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил в четверг координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге для журналистов."Президента проинформировали этим утром и будут держать в курсе на протяжении дня относительно новостей из Соединенного Королевства", - сообщил Кирби.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

https://ria.ru/20220908/garri-1815479109.html

великобритания

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

елизавета ii, джо байден, в мире, великобритания, джон кирби, сша