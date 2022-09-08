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На Западе заявили о провале тактики Байдена на Украине - РИА Новости, 08.09.2022
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На Западе заявили о провале тактики Байдена на Украине
На Западе заявили о провале тактики Байдена на Украине - РИА Новости, 08.09.2022
На Западе заявили о провале тактики Байдена на Украине
Стратегия президента США Джо Байдена на Украине полностью провалилась: от политики санкций страдают лишь граждане западных стран, но не Россия, написал в The... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:41
2022-09-08T18:05
в мире
джо байден
украина
сша
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стратегия президента США Джо Байдена на Украине полностью провалилась: от политики санкций страдают лишь граждане западных стран, но не Россия, написал в The Spectator бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен."Самый большой провал Байдена на Украине был связан с санкциями, экономические рычаги давления должны были поднять для Владимира Путина цену нахождения на Украине. &lt;…&gt; Но санкции США фактически помогли Москве", — говорится в статье.По мнению автора, действия Белого дома создали на Украине "всеобщую неразбериху"."Что представляет собой тактика Байдена, чего она призвана достичь в рамках интересов США и какова ее конечная цель? На эти вопросы нет ответа, кроме детского — другая сторона устанет и вернется домой раньше нас", — считает ван Бюрен.Байден верил, что американские союзники в Европе объединятся под руководством Соединенных Штатов, чтобы "навредить России", однако этого не произошло, отметил бывший сотрудник Госдепартамента США. Трата денег на Украину имеет практическую цену, и, возможно, Вашингтон когда-нибудь это поймет.На фоне проведения Россией военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Киев оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь украинцам выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815308802.html
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в мире, джо байден, украина, сша, нато, россия
В мире, Джо Байден, Украина, США, НАТО, Россия
15:41 08.09.2022 (обновлено: 18:05 08.09.2022)
 
На Западе заявили о провале тактики Байдена на Украине

The Spectator: решение Байдена ввести санкции из-за Украины сыграло на руку России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стратегия президента США Джо Байдена на Украине полностью провалилась: от политики санкций страдают лишь граждане западных стран, но не Россия, написал в The Spectator бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен.
"Самый большой провал Байдена на Украине был связан с санкциями, экономические рычаги давления должны были поднять для Владимира Путина цену нахождения на Украине. <…> Но санкции США фактически помогли Москве", — говорится в статье.
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В Китае набросились на США из-за России
По мнению автора, действия Белого дома создали на Украине "всеобщую неразбериху".
"Что представляет собой тактика Байдена, чего она призвана достичь в рамках интересов США и какова ее конечная цель? На эти вопросы нет ответа, кроме детского — другая сторона устанет и вернется домой раньше нас", — считает ван Бюрен.
Байден верил, что американские союзники в Европе объединятся под руководством Соединенных Штатов, чтобы "навредить России", однако этого не произошло, отметил бывший сотрудник Госдепартамента США. Трата денег на Украину имеет практическую цену, и, возможно, Вашингтон когда-нибудь это поймет.
На фоне проведения Россией военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Киев оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь украинцам выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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