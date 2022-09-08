https://ria.ru/20220908/bayden-1815430246.html

На Западе заявили о провале тактики Байдена на Украине

На Западе заявили о провале тактики Байдена на Украине - РИА Новости, 08.09.2022

На Западе заявили о провале тактики Байдена на Украине

Стратегия президента США Джо Байдена на Украине полностью провалилась: от политики санкций страдают лишь граждане западных стран, но не Россия, написал в The... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:41

2022-09-08T15:41

2022-09-08T18:05

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стратегия президента США Джо Байдена на Украине полностью провалилась: от политики санкций страдают лишь граждане западных стран, но не Россия, написал в The Spectator бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен."Самый большой провал Байдена на Украине был связан с санкциями, экономические рычаги давления должны были поднять для Владимира Путина цену нахождения на Украине. <…> Но санкции США фактически помогли Москве", — говорится в статье.По мнению автора, действия Белого дома создали на Украине "всеобщую неразбериху"."Что представляет собой тактика Байдена, чего она призвана достичь в рамках интересов США и какова ее конечная цель? На эти вопросы нет ответа, кроме детского — другая сторона устанет и вернется домой раньше нас", — считает ван Бюрен.Байден верил, что американские союзники в Европе объединятся под руководством Соединенных Штатов, чтобы "навредить России", однако этого не произошло, отметил бывший сотрудник Госдепартамента США. Трата денег на Украину имеет практическую цену, и, возможно, Вашингтон когда-нибудь это поймет.На фоне проведения Россией военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Киев оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь украинцам выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815308802.html

https://ria.ru/20220908/putin-1815316644.html

украина

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, украина, сша, нато, россия