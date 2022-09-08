https://ria.ru/20220908/batalon-1815330892.html
В Хабаровском крае создают второй именной батальон для отправки на Украину
В Хабаровском крае создают второй именной батальон для отправки на Украину - РИА Новости, 08.09.2022
В Хабаровском крае создают второй именной батальон для отправки на Украину
Второй именной контрактный батальон для участия в спецоперации на Украине создают из жителей Хабаровского края, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:34
2022-09-08T10:34
2022-09-08T10:34
специальная военная операция на украине
общество
россия
хабаровский край
украина
михаил дегтярев
ситуация в днр и лнр
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Второй именной контрактный батальон для участия в спецоперации на Украине создают из жителей Хабаровского края, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Михаил Дегтярев.Ранее власти региона сообщали, что особый именной батальон управления и связи "Генерал Корф" формируют в Хабаровском крае для контрактников. Он назван в честь первого генерал-губернатора Приамурья барона Корфа. По решению Дегтярева военнослужащим предусмотрена единовременная выплата в 250 тысяч рублей."Добровольцев у нас уже ушло очень много с первых дней, в добровольческих подразделениях там работают. А именные контрактные части, которые мы сейчас формируем - практически доформировали - инициированы вместе с ветеранами. Первый батальон управления и связи "Генерал Корф" находится в Нижегородской области, в поселке Мулино, я там был, с военнослужащими встречался. Он почти готов, проходит боевое слаживание. Второй батальон "Максим Пассар" – в честь героя Советского Союза - начинаем формировать на следующей неделе", - сказал Дегтярев.По его словам, название мотострелкового батальона предложили ветераны. Власти приняли решение выплачивать военнослужащим этого батальона 250 тысяч рублей, постановление уже подписано, добавил губернатор."Из мер поддержки (военнослужащим) – для их детей школы, сады, ссузы, вузы без очереди. Берем под опеку семьи. Договариваемся о сохранении рабочих мест на время контракта за новыми военнослужащими. Об этом президенту говорили на Камчатке и он уже дал поручение более широко подойти, а мы вперед уже этим занялись на региональном уровне", - отметил собеседник.Он рассказал, что также в расположении части для оказания помощи семья военнослужащих работает сотрудник правительства Хабаровского края. "Записывает, какие проблемы дома, – кому дрова, кому корову, медуслуги. Подходы работают, и люди из батальона "Генерал Корф" спокойны, их семьи тоже", - добавил Дегтярев.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220628/basseyn-1798596287.html
https://ria.ru/20220517/rabota-1788924225.html
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815324659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, хабаровский край, украина, михаил дегтярев, ситуация в днр и лнр, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Хабаровский край, Украина, Михаил Дегтярев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
В Хабаровском крае создают второй именной батальон для отправки на Украину
В Хабаровском крае создают второй именной батальон для участия в спецоперации на Украине
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Второй именной контрактный батальон для участия в спецоперации на Украине создают из жителей Хабаровского края, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Михаил Дегтярев.
Ранее власти региона сообщали, что особый именной батальон управления и связи "Генерал Корф" формируют в Хабаровском крае для контрактников. Он назван в честь первого генерал-губернатора Приамурья барона Корфа. По решению Дегтярева военнослужащим предусмотрена единовременная выплата в 250 тысяч рублей.
"Добровольцев у нас уже ушло очень много с первых дней, в добровольческих подразделениях там работают. А именные контрактные части, которые мы сейчас формируем - практически доформировали - инициированы вместе с ветеранами. Первый батальон управления и связи "Генерал Корф" находится в Нижегородской области
, в поселке Мулино, я там был, с военнослужащими встречался. Он почти готов, проходит боевое слаживание. Второй батальон "Максим Пассар" – в честь героя Советского Союза - начинаем формировать на следующей неделе", - сказал Дегтярев.
По его словам, название мотострелкового батальона предложили ветераны. Власти приняли решение выплачивать военнослужащим этого батальона 250 тысяч рублей, постановление уже подписано, добавил губернатор.
"Из мер поддержки (военнослужащим) – для их детей школы, сады, ссузы, вузы без очереди. Берем под опеку семьи. Договариваемся о сохранении рабочих мест на время контракта за новыми военнослужащими. Об этом президенту говорили на Камчатке и он уже дал поручение более широко подойти, а мы вперед уже этим занялись на региональном уровне", - отметил собеседник.
Он рассказал, что также в расположении части для оказания помощи семья военнослужащих работает сотрудник правительства Хабаровского края. "Записывает, какие проблемы дома, – кому дрова, кому корову, медуслуги. Подходы работают, и люди из батальона "Генерал Корф" спокойны, их семьи тоже", - добавил Дегтярев.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.