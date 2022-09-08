https://ria.ru/20220908/banki-1815502593.html

Подсанкционные банки смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях

Подсанкционные банки смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях - РИА Новости, 08.09.2022

Подсанкционные банки смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях

Российские банки, попавшие под санкции, могут исполнять обязательства по валютным депозитам компаний РФ в рублях, следует из указа президента России Владимира... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:15

2022-09-08T19:15

2022-09-08T20:01

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

валюта

рубль

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские банки, попавшие под санкции, могут исполнять обязательства по валютным депозитам компаний РФ в рублях, следует из указа президента России Владимира Путина."Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами... введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами - резидентами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях", - говорится в документе.Уточняется, что сумма должна быть эквивалентна стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитана по официальному курсу ЦБ, установленному на день исполнения обязательства.

https://ria.ru/20220908/valyuta-1815500727.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), валюта, рубль