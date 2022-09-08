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Подсанкционные банки смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях - РИА Новости, 08.09.2022
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Подсанкционные банки смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях
Подсанкционные банки смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях - РИА Новости, 08.09.2022
Подсанкционные банки смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях
Российские банки, попавшие под санкции, могут исполнять обязательства по валютным депозитам компаний РФ в рублях, следует из указа президента России Владимира... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:15
2022-09-08T20:01
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
валюта
рубль
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские банки, попавшие под санкции, могут исполнять обязательства по валютным депозитам компаний РФ в рублях, следует из указа президента России Владимира Путина."Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами... введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами - резидентами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях", - говорится в документе.Уточняется, что сумма должна быть эквивалентна стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитана по официальному курсу ЦБ, установленному на день исполнения обязательства.
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), валюта, рубль
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Валюта, Рубль
19:15 08.09.2022 (обновлено: 20:01 08.09.2022)
 
Подсанкционные банки смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях

Путин разрешил подсанкционным российским банкам исполнять валютные обязательства в рублях

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские банки, попавшие под санкции, могут исполнять обязательства по валютным депозитам компаний РФ в рублях, следует из указа президента России Владимира Путина.
"Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами... введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами - резидентами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях", - говорится в документе.
Уточняется, что сумма должна быть эквивалентна стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитана по официальному курсу ЦБ, установленному на день исполнения обязательства.
Здание Центрального банка Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
19:08
ЦБ уточнил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВалютаРубль
 
 
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