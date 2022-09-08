https://ria.ru/20220908/banki-1815502593.html
Подсанкционные банки смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях
Подсанкционные банки смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях - РИА Новости, 08.09.2022
Подсанкционные банки смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях
Российские банки, попавшие под санкции, могут исполнять обязательства по валютным депозитам компаний РФ в рублях, следует из указа президента России Владимира... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:15
2022-09-08T19:15
2022-09-08T20:01
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
валюта
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_48a1c762fc3bc085b51c48a119d3af64.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские банки, попавшие под санкции, могут исполнять обязательства по валютным депозитам компаний РФ в рублях, следует из указа президента России Владимира Путина."Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами... введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами - резидентами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях", - говорится в документе.Уточняется, что сумма должна быть эквивалентна стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитана по официальному курсу ЦБ, установленному на день исполнения обязательства.
https://ria.ru/20220908/valyuta-1815500727.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca5e8ee168a03a874f1bea4bb0b350dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), валюта, рубль
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Валюта, Рубль
19:15 08.09.2022 (обновлено: 20:01 08.09.2022)
Подсанкционные банки смогут выдавать компаниям валютные депозиты в рублях
Путин разрешил подсанкционным российским банкам исполнять валютные обязательства в рублях