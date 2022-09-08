https://ria.ru/20220908/balakleya-1815436338.html
Командир чеченского спецназа рассказал о потерях ВСУ в районе Балаклеи
Командир чеченского спецназа рассказал о потерях ВСУ в районе Балаклеи - РИА Новости, 08.09.2022
Командир чеченского спецназа рассказал о потерях ВСУ в районе Балаклеи
Украина бросила более 30 тысяч человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, из них за два-три дня минимум каждый шестой был уничтожен,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:03
2022-09-08T16:03
2022-09-08T22:26
в мире
апты алаудинов
украина
балаклея
изюм (город)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815446901_0:71:1099:689_1920x0_80_0_0_0019c276650f4f49627947ed1973d083.jpg
ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Украина бросила более 30 тысяч человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, из них за два-три дня минимум каждый шестой был уничтожен, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.По его мнению, украинское контрнаступление приурочено ко встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), которая проходит в четверг на американской авиабазе Рамштайн в Германии."В общем, на это контрнаступление было брошено украинской стороной где-то более 30 тысяч человек, <...> буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчете. Продолжают нести очень тяжелые потери", — рассказал Алаудинов.По его словам, на фронте сейчас "ничего сверхъестественного не происходит": российские войска отбили попытки взять Балаклею."Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов. <...> И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки. И они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма. Вчера, надо отметить, тоже было несколько попыток в направлении Изюма: <...> дороги взять под контроль, чтобы перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось", — отметил командир.В целом, по его оценке, обстановка "абсолютно подконтрольная", "и дальше нечто сверхъестественное вряд ли произойдет"."Надо понимать, что это все, по сути своей, цена, которая уплачивается украинским народом и руководством Украины, <...> чтобы им дополнительно отправили оружие и еще дали как можно больше денег", — резюмировал Алаудинов.
https://ria.ru/20220908/kharkov-1815417981.html
https://ria.ru/20220907/balakleya-1815136657.html
украина
балаклея
изюм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815446901_83:0:1002:689_1920x0_80_0_0_26c0c9daf4b687ad62788a379b62bc4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, апты алаудинов, украина, балаклея, изюм (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Апты Алаудинов, Украина, Балаклея, Изюм (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
16:03 08.09.2022 (обновлено: 22:26 08.09.2022)
Командир чеченского спецназа рассказал о потерях ВСУ в районе Балаклеи
Командир "Ахмата" сообщил, что ВСУ потеряли под Балаклеей более пяти тысяч человек