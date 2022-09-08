https://ria.ru/20220908/balakleya-1815436338.html

Командир чеченского спецназа рассказал о потерях ВСУ в районе Балаклеи

Командир чеченского спецназа рассказал о потерях ВСУ в районе Балаклеи - РИА Новости, 08.09.2022

Командир чеченского спецназа рассказал о потерях ВСУ в районе Балаклеи

Украина бросила более 30 тысяч человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, из них за два-три дня минимум каждый шестой был уничтожен,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:03

2022-09-08T16:03

2022-09-08T22:26

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ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Украина бросила более 30 тысяч человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, из них за два-три дня минимум каждый шестой был уничтожен, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.По его мнению, украинское контрнаступление приурочено ко встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), которая проходит в четверг на американской авиабазе Рамштайн в Германии."В общем, на это контрнаступление было брошено украинской стороной где-то более 30 тысяч человек, <...> буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчете. Продолжают нести очень тяжелые потери", — рассказал Алаудинов.По его словам, на фронте сейчас "ничего сверхъестественного не происходит": российские войска отбили попытки взять Балаклею."Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов. <...> И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки. И они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма. Вчера, надо отметить, тоже было несколько попыток в направлении Изюма: <...> дороги взять под контроль, чтобы перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось", — отметил командир.В целом, по его оценке, обстановка "абсолютно подконтрольная", "и дальше нечто сверхъестественное вряд ли произойдет"."Надо понимать, что это все, по сути своей, цена, которая уплачивается украинским народом и руководством Украины, <...> чтобы им дополнительно отправили оружие и еще дали как можно больше денег", — резюмировал Алаудинов.

https://ria.ru/20220908/kharkov-1815417981.html

https://ria.ru/20220907/balakleya-1815136657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, апты алаудинов, украина, балаклея, изюм (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф