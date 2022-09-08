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Командир чеченского спецназа рассказал о потерях ВСУ в районе Балаклеи - РИА Новости, 08.09.2022
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Командир чеченского спецназа рассказал о потерях ВСУ в районе Балаклеи
Командир чеченского спецназа рассказал о потерях ВСУ в районе Балаклеи - РИА Новости, 08.09.2022
Командир чеченского спецназа рассказал о потерях ВСУ в районе Балаклеи
Украина бросила более 30 тысяч человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, из них за два-три дня минимум каждый шестой был уничтожен,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:03
2022-09-08T22:26
в мире
апты алаудинов
украина
балаклея
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вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Украина бросила более 30 тысяч человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, из них за два-три дня минимум каждый шестой был уничтожен, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.По его мнению, украинское контрнаступление приурочено ко встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), которая проходит в четверг на американской авиабазе Рамштайн в Германии."В общем, на это контрнаступление было брошено украинской стороной где-то более 30 тысяч человек, &lt;...&gt; буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчете. Продолжают нести очень тяжелые потери", — рассказал Алаудинов.По его словам, на фронте сейчас "ничего сверхъестественного не происходит": российские войска отбили попытки взять Балаклею."Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов. &lt;...&gt; И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки. И они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма. Вчера, надо отметить, тоже было несколько попыток в направлении Изюма: &lt;...&gt; дороги взять под контроль, чтобы перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось", — отметил командир.В целом, по его оценке, обстановка "абсолютно подконтрольная", "и дальше нечто сверхъестественное вряд ли произойдет"."Надо понимать, что это все, по сути своей, цена, которая уплачивается украинским народом и руководством Украины, &lt;...&gt; чтобы им дополнительно отправили оружие и еще дали как можно больше денег", — резюмировал Алаудинов.
https://ria.ru/20220908/kharkov-1815417981.html
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в мире, апты алаудинов, украина, балаклея, изюм (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Апты Алаудинов, Украина, Балаклея, Изюм (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
16:03 08.09.2022 (обновлено: 22:26 08.09.2022)
 
Командир чеченского спецназа рассказал о потерях ВСУ в районе Балаклеи

Командир "Ахмата" сообщил, что ВСУ потеряли под Балаклеей более пяти тысяч человек

© РИА НовостиСекретарь Совбеза Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Секретарь Совбеза Чеченской Республики, командир спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости
Секретарь Совбеза Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
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ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Украина бросила более 30 тысяч человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, из них за два-три дня минимум каждый шестой был уничтожен, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
По его мнению, украинское контрнаступление приурочено ко встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), которая проходит в четверг на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
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"В общем, на это контрнаступление было брошено украинской стороной где-то более 30 тысяч человек, <...> буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчете. Продолжают нести очень тяжелые потери", — рассказал Алаудинов.
По его словам, на фронте сейчас "ничего сверхъестественного не происходит": российские войска отбили попытки взять Балаклею.
"Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов. <...> И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки. И они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма. Вчера, надо отметить, тоже было несколько попыток в направлении Изюма: <...> дороги взять под контроль, чтобы перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось", — отметил командир.
В целом, по его оценке, обстановка "абсолютно подконтрольная", "и дальше нечто сверхъестественное вряд ли произойдет".
"Надо понимать, что это все, по сути своей, цена, которая уплачивается украинским народом и руководством Украины, <...> чтобы им дополнительно отправили оружие и еще дали как можно больше денег", — резюмировал Алаудинов.
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В миреАпты АлаудиновУкраинаБалаклеяИзюм (город)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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