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Российские войска отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо - РИА Новости, 08.09.2022
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Российские войска отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо
Российские войска отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо - РИА Новости, 08.09.2022
Российские войска отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо
Российские военные отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею, сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:07
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вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею, сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".По словам Ганчева, "в городе все в порядке, город живет", но находится под постоянными обстрелами, как и другие близлежащие населенные пункты."Город находится под нашим контролем", — заключил глава ВГА.В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под контроль некоторые районы Харьковской области. В регионе создали четыре районные администрации с административными центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и Казачьей Лопани. Население региона по оценкам новой администрации составляет 230 тысяч человек. Жителям выплачивают единоразовые пособия и пенсии, бюджетники начали получать зарплату. В оборот наравне с украинской гривной поступил российский рубль.
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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
12:07 08.09.2022 (обновлено: 13:43 08.09.2022)
 
Российские войска отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо

Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил о неудачной попытке ВСУ взять Балаклею в кольцо

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею, сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

"В районе Балаклеи Вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены", — пояснил он.

По словам Ганчева, "в городе все в порядке, город живет", но находится под постоянными обстрелами, как и другие близлежащие населенные пункты.
"Город находится под нашим контролем", — заключил глава ВГА.
В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под контроль некоторые районы Харьковской области. В регионе создали четыре районные администрации с административными центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и Казачьей Лопани. Население региона по оценкам новой администрации составляет 230 тысяч человек. Жителям выплачивают единоразовые пособия и пенсии, бюджетники начали получать зарплату. В оборот наравне с украинской гривной поступил российский рубль.
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