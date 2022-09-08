https://ria.ru/20220908/balakleya-1815363526.html

Российские войска отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо

Российские войска отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо - РИА Новости, 08.09.2022

Российские войска отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо

Российские военные отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею, сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:07

2022-09-08T12:07

2022-09-08T13:43

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею, сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".По словам Ганчева, "в городе все в порядке, город живет", но находится под постоянными обстрелами, как и другие близлежащие населенные пункты."Город находится под нашим контролем", — заключил глава ВГА.В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под контроль некоторые районы Харьковской области. В регионе создали четыре районные администрации с административными центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и Казачьей Лопани. Население региона по оценкам новой администрации составляет 230 тысяч человек. Жителям выплачивают единоразовые пособия и пенсии, бюджетники начали получать зарплату. В оборот наравне с украинской гривной поступил российский рубль.

https://ria.ru/20220907/balakleya-1815136657.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф