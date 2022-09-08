12:07 08.09.2022 (обновлено: 13:43 08.09.2022)
Российские войска отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо
Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил о неудачной попытке ВСУ взять Балаклею в кольцо
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею, сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
"В районе Балаклеи Вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены", — пояснил он.
По словам Ганчева, "в городе все в порядке, город живет", но находится под постоянными обстрелами, как и другие близлежащие населенные пункты.
"Город находится под нашим контролем", — заключил глава ВГА.
В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под контроль некоторые районы Харьковской области. В регионе создали четыре районные администрации с административными центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и Казачьей Лопани. Население региона по оценкам новой администрации составляет 230 тысяч человек. Жителям выплачивают единоразовые пособия и пенсии, бюджетники начали получать зарплату. В оборот наравне с украинской гривной поступил российский рубль.