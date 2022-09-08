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В РЦП назвали безумным вторжением объявление Латвией автокефалии ЛПЦ - РИА Новости, 08.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220908/avtokefaliya-1815532984.html
В РЦП назвали безумным вторжением объявление Латвией автокефалии ЛПЦ
В РЦП назвали безумным вторжением объявление Латвией автокефалии ЛПЦ - РИА Новости, 08.09.2022
В РЦП назвали безумным вторжением объявление Латвией автокефалии ЛПЦ
Принятие парламентом Латвии закона об автокефалии Латвийской православной церкви (ЛПЦ) – это "безумное антиконституционное вторжение" светского государства в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:42
2022-09-08T21:42
религия
эгилс левитс
николай балашов
латвия
русская православная церковь
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Принятие парламентом Латвии закона об автокефалии Латвийской православной церкви (ЛПЦ) – это "безумное антиконституционное вторжение" светского государства в дела Церкви, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Сейм Латвии в пятницу утвердил президентские поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), объявляющие ее автокефальной ("устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии"), сообщила пресс-служба парламента."Не удивлен, хотя безумие антиконституционного вторжения государственной светской власти в сферу исключительной компетенции Церкви — налицо", - сказал Балашов.Как ранее заявили РИА Новости в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата, с точки зрения норм церковного права, светские власти не могут определять канонический статус православной церкви в том или ином государстве. При этом ЛПЦ еще в 1992 году получила от РПЦ статус самоуправляемой, напомнил собеседник агентства.Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник внес в парламент поправки к закону о Латвийской православной церкви, в соответствии с которыми "признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви". По его словам, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности.Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте президента Латвии, самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви – "это статус, который исторически де-факто был установлен для нашей православной церкви томосом от 6 (19) июля 1921 года, выданным патриархом Московским и всея Руси Тихоном архиепископу Янису Поммерсу и постановлением Кабинета министров от 8 октября 1926 года о статусе православной церкви".Комментируя эту ситуацию Балашов ранее говорил РИА Новости, что президент Латвии Эгилс Левитс, говоря о восстановлении автокефального (независимого от РПЦ) статуса Латвийской православной церкви (ЛПЦ), который якобы был у нее при архиепископе Рижском и всея Латвии Иоанне Поммере, ссылается на ложную интерпретацию исторических данных.Так, по его словам, в законе о положении Православной церкви, принятом латвийским Сеймом в 1926 году, "проект которого был подготовлен самим архиепископом Иоанном и который упоминается в заявлении президента Латвии, речь шла о "правах самоуправления и самоопределения", "но это не был статус автокефалии, как ошибочно полагает господин Левитс".
https://ria.ru/20220908/zayavlenie-1815425561.html
https://ria.ru/20220908/zapret-1815388671.html
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эгилс левитс, николай балашов, латвия, русская православная церковь
Религия, Эгилс Левитс, Николай Балашов, Латвия, Русская православная церковь
21:42 08.09.2022
 
В РЦП назвали безумным вторжением объявление Латвией автокефалии ЛПЦ

В РЦП назвали безумным вторжением объявление Сеймом Латвии об автокефалии ЛПЦ

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге
Рижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Принятие парламентом Латвии закона об автокефалии Латвийской православной церкви (ЛПЦ) – это "безумное антиконституционное вторжение" светского государства в дела Церкви, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Сейм Латвии в пятницу утвердил президентские поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), объявляющие ее автокефальной ("устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии"), сообщила пресс-служба парламента.
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"Не удивлен, хотя безумие антиконституционного вторжения государственной светской власти в сферу исключительной компетенции Церкви — налицо", - сказал Балашов.
Как ранее заявили РИА Новости в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата, с точки зрения норм церковного права, светские власти не могут определять канонический статус православной церкви в том или ином государстве. При этом ЛПЦ еще в 1992 году получила от РПЦ статус самоуправляемой, напомнил собеседник агентства.
Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник внес в парламент поправки к закону о Латвийской православной церкви, в соответствии с которыми "признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви". По его словам, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности.
Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте президента Латвии, самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви – "это статус, который исторически де-факто был установлен для нашей православной церкви томосом от 6 (19) июля 1921 года, выданным патриархом Московским и всея Руси Тихоном архиепископу Янису Поммерсу и постановлением Кабинета министров от 8 октября 1926 года о статусе православной церкви".
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Комментируя эту ситуацию Балашов ранее говорил РИА Новости, что президент Латвии Эгилс Левитс, говоря о восстановлении автокефального (независимого от РПЦ) статуса Латвийской православной церкви (ЛПЦ), который якобы был у нее при архиепископе Рижском и всея Латвии Иоанне Поммере, ссылается на ложную интерпретацию исторических данных.
Так, по его словам, в законе о положении Православной церкви, принятом латвийским Сеймом в 1926 году, "проект которого был подготовлен самим архиепископом Иоанном и который упоминается в заявлении президента Латвии, речь шла о "правах самоуправления и самоопределения", "но это не был статус автокефалии, как ошибочно полагает господин Левитс".
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