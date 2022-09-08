17:48 08.09.2022 (обновлено: 19:05 08.09.2022)
Сейм утвердил автокефалию Латвийской православной церкви
Сейм утвердил автокефалию Латвийской православной церкви от Московского патриархата
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Рижский кафедральный собор Рождества Христова. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), объявляющие ее автокефальной, сообщила пресс-служба парламента.
"Сейм в срочном порядке принял поправки, <...> устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии (автокефальную церковь)", — говорится в сообщении.
Предоставить церковную независимость ЛПЦ может только Русская православная церковь, которая для нее является церковью-матерью, заявили РИА Новости в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата, комментируя ситуацию.
С точки зрения норм церковного права, пояснил собеседник агентства, светские власти не могут определять канонический статус православной церкви в том или ином государстве. При этом ЛПЦ еще в 1990 годы получила статус самоуправляемой, напомнил он.
Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник внес поправки об отделении ЛПЦ от Московского патриархата. По его словам, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности.