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Сейм утвердил автокефалию Латвийской православной церкви

Сейм утвердил автокефалию Латвийской православной церкви - РИА Новости, 08.09.2022

Сейм утвердил автокефалию Латвийской православной церкви

Сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), объявляющие ее автокефальной, сообщила пресс-служба парламента. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:48

2022-09-08T17:48

2022-09-08T19:05

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эгилс левитс

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), объявляющие ее автокефальной, сообщила пресс-служба парламента.Предоставить церковную независимость ЛПЦ может только Русская православная церковь, которая для нее является церковью-матерью, заявили РИА Новости в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата, комментируя ситуацию.С точки зрения норм церковного права, пояснил собеседник агентства, светские власти не могут определять канонический статус православной церкви в том или ином государстве. При этом ЛПЦ еще в 1990 годы получила статус самоуправляемой, напомнил он.Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник внес поправки об отделении ЛПЦ от Московского патриархата. По его словам, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности.

https://ria.ru/20220908/zayavlenie-1815425561.html

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в мире, латвия, эгилс левитс