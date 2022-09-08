https://ria.ru/20220908/aviatsiya-1815400058.html
Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты
Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты - РИА Новости, 08.09.2022
Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты
Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:45
2022-09-08T13:45
2022-09-08T13:45
липецкая область
игорь артамонов
здоровье - общество
вертолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572172056_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_c1cc587de72644a641bee47206fbef63.jpg
ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, полеты выполняет вертолет "Ансат", оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратом искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятором, кардиомонитором, инфузоматом. Вертолет может забрать пациента с любой ровной открытой площадки диаметром 30 метров."Нет ничего важнее человеческой жизни, и когда счет идет даже не на минуты, а на секунды, роль санитарной авиации в таких случаях трудно переоценить", - отметил глава региона.Как уточнил Артамонов, служба санитарной авиации появилась в Липецкой области в 2021 году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Между липецкой областной клинической больницей и Российскими вертолетными системами был заключен договор на осуществление транспортировок пациентов как в пределах области, так и в федеральные центры.
https://ria.ru/20220823/klaster-1811547032.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572172056_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_c9b8835f125e4af57e557466c81cb69f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, здоровье - общество, вертолеты
Липецкая область, Игорь Артамонов, Здоровье - Общество, Вертолеты
ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, полеты выполняет вертолет "Ансат", оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратом искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятором, кардиомонитором, инфузоматом. Вертолет может забрать пациента с любой ровной открытой площадки диаметром 30 метров.
"Нет ничего важнее человеческой жизни, и когда счет идет даже не на минуты, а на секунды, роль санитарной авиации в таких случаях трудно переоценить", - отметил глава региона.
Как уточнил Артамонов
, служба санитарной авиации появилась в Липецкой области в 2021 году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Между липецкой областной клинической больницей и Российскими вертолетными системами был заключен договор на осуществление транспортировок пациентов как в пределах области, так и в федеральные центры.