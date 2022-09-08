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Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты - РИА Новости, 08.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220908/aviatsiya-1815400058.html
Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты
Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты - РИА Новости, 08.09.2022
Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты
Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:45
2022-09-08T13:45
липецкая область
игорь артамонов
здоровье - общество
вертолеты
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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, полеты выполняет вертолет "Ансат", оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратом искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятором, кардиомонитором, инфузоматом. Вертолет может забрать пациента с любой ровной открытой площадки диаметром 30 метров."Нет ничего важнее человеческой жизни, и когда счет идет даже не на минуты, а на секунды, роль санитарной авиации в таких случаях трудно переоценить", - отметил глава региона.Как уточнил Артамонов, служба санитарной авиации появилась в Липецкой области в 2021 году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Между липецкой областной клинической больницей и Российскими вертолетными системами был заключен договор на осуществление транспортировок пациентов как в пределах области, так и в федеральные центры.
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игорь артамонов, здоровье - общество, вертолеты
Липецкая область, Игорь Артамонов, Здоровье - Общество, Вертолеты
13:45 08.09.2022
 

Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкИгорь Артамонов
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, полеты выполняет вертолет "Ансат", оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратом искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятором, кардиомонитором, инфузоматом. Вертолет может забрать пациента с любой ровной открытой площадки диаметром 30 метров.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 13:50Липецкая область
В детском оздоровительном кластере под Липецком открыта ледовая арена
"Нет ничего важнее человеческой жизни, и когда счет идет даже не на минуты, а на секунды, роль санитарной авиации в таких случаях трудно переоценить", - отметил глава региона.
Как уточнил Артамонов, служба санитарной авиации появилась в Липецкой области в 2021 году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Между липецкой областной клинической больницей и Российскими вертолетными системами был заключен договор на осуществление транспортировок пациентов как в пределах области, так и в федеральные центры.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЗдоровье - ОбществоВертолеты
 
 
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