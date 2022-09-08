https://ria.ru/20220908/aviatsiya-1815400058.html

Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты

Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты - РИА Новости, 08.09.2022

Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты

Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:45

2022-09-08T13:45

2022-09-08T13:45

липецкая область

игорь артамонов

здоровье - общество

вертолеты

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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Санитарная авиация Липецкой области получила разрешение на полеты, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, полеты выполняет вертолет "Ансат", оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратом искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятором, кардиомонитором, инфузоматом. Вертолет может забрать пациента с любой ровной открытой площадки диаметром 30 метров."Нет ничего важнее человеческой жизни, и когда счет идет даже не на минуты, а на секунды, роль санитарной авиации в таких случаях трудно переоценить", - отметил глава региона.Как уточнил Артамонов, служба санитарной авиации появилась в Липецкой области в 2021 году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Между липецкой областной клинической больницей и Российскими вертолетными системами был заключен договор на осуществление транспортировок пациентов как в пределах области, так и в федеральные центры.

https://ria.ru/20220823/klaster-1811547032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, здоровье - общество, вертолеты