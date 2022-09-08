https://ria.ru/20220908/avariya-1815301109.html

Энергетики устраняют аварию на подстанции в Белгороде

Энергетики устраняют аварию на подстанции в Белгороде - РИА Новости, 08.09.2022

Энергетики устраняют аварию на подстанции в Белгороде

Энергетики устраняют последствия аварии в Белгороде на подстанции "Южная", из-за которой часть города осталась без электроэнергии, сообщил мэр города Антон... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:19

2022-09-08T07:19

2022-09-08T09:01

происшествия

жкх

антон иванов

белгород

белгородский район

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Энергетики устраняют последствия аварии в Белгороде на подстанции "Южная", из-за которой часть города осталась без электроэнергии, сообщил мэр города Антон Иванов.Ранее сообщалось, что Большой район города Белгорода и часть Белгородского района остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции, в причинах которой разбираются.Он отметил, что сейчас запускаются резервные схемы, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме. Проводятся сложные ремонтные работы. Все соцобъекты в зоне отключения уже подключены к резервной сети."По информации Белводоканала, обе КНС (9 и ГКНС) с электроэнергией. А также с электроэнергией водозаборы и ПНС. Идет запуск водоснабжения", - сказал мэр Белгорода.Заместитель губернатора Константин Полежаев сообщил в своем Telegram-канале, что силы и средства для восстановительных работ имеются в наличии в полном объеме, а также уточнил, что аварийное отключение оборудования на подстанции произошло в 00:40 четверга.

https://ria.ru/20220907/avariya-1814995345.html

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происшествия, жкх, антон иванов, белгород, белгородский район