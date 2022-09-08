https://ria.ru/20220908/avariya-1815301109.html
Энергетики устраняют аварию на подстанции в Белгороде
Энергетики устраняют аварию на подстанции в Белгороде - РИА Новости, 08.09.2022
Энергетики устраняют аварию на подстанции в Белгороде
Энергетики устраняют последствия аварии в Белгороде на подстанции "Южная", из-за которой часть города осталась без электроэнергии, сообщил мэр города Антон... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:19
2022-09-08T07:19
2022-09-08T09:01
происшествия
жкх
антон иванов
белгород
белгородский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_a673ace39afebd139d828c20a1899863.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Энергетики устраняют последствия аварии в Белгороде на подстанции "Южная", из-за которой часть города осталась без электроэнергии, сообщил мэр города Антон Иванов.Ранее сообщалось, что Большой район города Белгорода и часть Белгородского района остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции, в причинах которой разбираются.Он отметил, что сейчас запускаются резервные схемы, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме. Проводятся сложные ремонтные работы. Все соцобъекты в зоне отключения уже подключены к резервной сети."По информации Белводоканала, обе КНС (9 и ГКНС) с электроэнергией. А также с электроэнергией водозаборы и ПНС. Идет запуск водоснабжения", - сказал мэр Белгорода.Заместитель губернатора Константин Полежаев сообщил в своем Telegram-канале, что силы и средства для восстановительных работ имеются в наличии в полном объеме, а также уточнил, что аварийное отключение оборудования на подстанции произошло в 00:40 четверга.
https://ria.ru/20220907/avariya-1814995345.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_c2de168751f0689fb334eeea95d04b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, антон иванов, белгород, белгородский район
Происшествия, ЖКХ, Антон Иванов, Белгород, Белгородский район
07:19 08.09.2022 (обновлено: 09:01 08.09.2022)
Энергетики устраняют аварию на подстанции в Белгороде
В Белгороде устраняют аварию на подстанции, из-за которой часть города осталась без света
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Энергетики устраняют последствия аварии в Белгороде на подстанции "Южная", из-за которой часть города осталась без электроэнергии, сообщил мэр города Антон Иванов.
Ранее сообщалось, что Большой район города Белгорода и часть Белгородского района
остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции, в причинах которой разбираются.
"Энергетики устраняют последствия аварии на подстанции "Южная". Сегодня ночью без электричества остались несколько улиц на Харьковской горе, возникли проблемы с водоснабжением", — говорится в сообщении.
Он отметил, что сейчас запускаются резервные схемы, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме. Проводятся сложные ремонтные работы. Все соцобъекты в зоне отключения уже подключены к резервной сети.
"По информации Белводоканала, обе КНС (9 и ГКНС) с электроэнергией. А также с электроэнергией водозаборы и ПНС. Идет запуск водоснабжения", - сказал мэр Белгорода.
Заместитель губернатора Константин Полежаев сообщил в своем Telegram-канале, что силы и средства для восстановительных работ имеются в наличии в полном объеме, а также уточнил, что аварийное отключение оборудования на подстанции произошло в 00:40 четверга.