Рейтинг@Mail.ru
Польша хочет купить у США ударные вертолеты Apache - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/apache-1815479379.html
Польша хочет купить у США ударные вертолеты Apache
Польша хочет купить у США ударные вертолеты Apache - РИА Новости, 08.09.2022
Польша хочет купить у США ударные вертолеты Apache
Польша намерена купить у США 96 ударных вертолетов Apache, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак после встречи с министром РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:59
2022-09-08T18:00
в мире
мариуш блащак
польша
германия
сша
m1 abrams
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575124388_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1f653dc1efde399b9c961cf1dfd827b1.jpg
ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Польша намерена купить у США 96 ударных вертолетов Apache, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином на военной базе Рамштайн в Германии."Мы говорили на тему запроса, который мы подали в Вашингтон по вопросу получения 96 ударных вертолетов Apache. Мы хотим приобрести эти вертолеты для Войска польского", - сказал Блащак, выступление которого транслировало Польское телевидение.Польский министр также заявил, что пока вертолеты не будут поставлены, Польша хочет арендовать у США такие же машины. "Я также обратился с просьбой, чтобы это время, которое займет производство вертолетов, взять в лизинг вертолеты из наличия сухопутных войск США", - сказал он."Мы начинаем переговоры. Надеюсь, что они быстро закончатся успехом", - заключил Блащак, уточнив, что в первую очередь Apache поставят в 18-ю механизированную дивизию, которая будет также оснащена американскими танками Abrams.
https://ria.ru/20220907/polsha-1815205987.html
польша
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575124388_28:0:939:683_1920x0_80_0_0_ffea8a932da1c38fc4158ef42d904110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуш блащак, польша, германия, сша, m1 abrams, ллойд остин
В мире, Мариуш Блащак, Польша, Германия, США, M1 Abrams, Ллойд Остин
17:59 08.09.2022 (обновлено: 18:00 08.09.2022)
 
Польша хочет купить у США ударные вертолеты Apache

Глава Минобороны Польши Блащак: Варшава хочет купить у США 96 ударных вертолетов Apache

© Фото : US Army Europe/Robert FellinghamАмериканский ударный вертолет CAB AH-64 Apache
Американский ударный вертолет CAB AH-64 Apache - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : US Army Europe/Robert Fellingham
Американский ударный вертолет CAB AH-64 Apache. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Польша намерена купить у США 96 ударных вертолетов Apache, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином на военной базе Рамштайн в Германии.
"Мы говорили на тему запроса, который мы подали в Вашингтон по вопросу получения 96 ударных вертолетов Apache. Мы хотим приобрести эти вертолеты для Войска польского", - сказал Блащак, выступление которого транслировало Польское телевидение.
Польский министр также заявил, что пока вертолеты не будут поставлены, Польша хочет арендовать у США такие же машины. "Я также обратился с просьбой, чтобы это время, которое займет производство вертолетов, взять в лизинг вертолеты из наличия сухопутных войск США", - сказал он.
"Мы начинаем переговоры. Надеюсь, что они быстро закончатся успехом", - заключил Блащак, уточнив, что в первую очередь Apache поставят в 18-ю механизированную дивизию, которая будет также оснащена американскими танками Abrams.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 17:07
Польша начала готовиться к "вероятной войне с Россией"
 
В миреМариуш БлащакПольшаГерманияСШАM1 AbramsЛлойд Остин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала