https://ria.ru/20220908/apache-1815479379.html
Польша хочет купить у США ударные вертолеты Apache
Польша хочет купить у США ударные вертолеты Apache - РИА Новости, 08.09.2022
Польша хочет купить у США ударные вертолеты Apache
Польша намерена купить у США 96 ударных вертолетов Apache, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак после встречи с министром РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:59
2022-09-08T17:59
2022-09-08T18:00
в мире
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Польша намерена купить у США 96 ударных вертолетов Apache, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином на военной базе Рамштайн в Германии."Мы говорили на тему запроса, который мы подали в Вашингтон по вопросу получения 96 ударных вертолетов Apache. Мы хотим приобрести эти вертолеты для Войска польского", - сказал Блащак, выступление которого транслировало Польское телевидение.Польский министр также заявил, что пока вертолеты не будут поставлены, Польша хочет арендовать у США такие же машины. "Я также обратился с просьбой, чтобы это время, которое займет производство вертолетов, взять в лизинг вертолеты из наличия сухопутных войск США", - сказал он."Мы начинаем переговоры. Надеюсь, что они быстро закончатся успехом", - заключил Блащак, уточнив, что в первую очередь Apache поставят в 18-ю механизированную дивизию, которая будет также оснащена американскими танками Abrams.
https://ria.ru/20220907/polsha-1815205987.html
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в мире, мариуш блащак, польша, германия, сша, m1 abrams, ллойд остин
В мире, Мариуш Блащак, Польша, Германия, США, M1 Abrams, Ллойд Остин
17:59 08.09.2022 (обновлено: 18:00 08.09.2022)
Польша хочет купить у США ударные вертолеты Apache
Глава Минобороны Польши Блащак: Варшава хочет купить у США 96 ударных вертолетов Apache