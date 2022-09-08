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Актеры сериала по "Властелину колец" отреагировали на расистские заявления
Актеры сериала по "Властелину колец" отреагировали на расистские заявления - РИА Новости, 08.09.2022
Актеры сериала по "Властелину колец" отреагировали на расистские заявления
Каст сериала "Властелин колец: Кольца власти" осудили расистские оскорбления в адрес своих коллег по шоу, пишет Deadline со ссылкой на публикации в соцсетях. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:49
2022-09-08T14:49
2022-09-08T14:49
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кино и сериалы
джон толкин
властелин колец
расизм
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Каст сериала "Властелин колец: Кольца власти" осудили расистские оскорбления в адрес своих коллег по шоу, пишет Deadline со ссылкой на публикации в соцсетях.Актеры подчеркнули, что Джон Толкин создал мультикультурный мир, в котором свободные народы разных рас объединяются, чтобы победить зло. "Наш мир никогда не был полностью белым, фэнтези никогда не было полностью белым, Средиземье — не полностью белое", — напоминает каст "Колец власти". Ранее актеров шоу, подвергшихся расистским нападкам, поддержали Элайджа Вуд, Билли Бойд, Доминик Монаган и Шон Эстин, сыгравшие хоббитов в трилогии Питера Джексона "Властелин колец". Они опубликовали фото, на которых изображены в одежде с надписью "Вам здесь рады" и рисунками ушей разных цветов представителей различных рас во вселенной, придуманной Толкином.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, джон толкин, властелин колец, расизм
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джон Толкин, Властелин колец, расизм
Актеры сериала по "Властелину колец" отреагировали на расистские заявления
Актеры сериала "Властелин колец: Кольца власти" осудили расистские нападки на коллег
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Каст сериала "Властелин колец: Кольца власти" осудили расистские оскорбления в адрес своих коллег по шоу, пишет
Deadline со ссылкой на публикации в соцсетях.
"Мы солидарны и выступаем против безжалостного расизма, угроз, преследований и оскорблений, которым ежедневно подвергаются некоторые из цветных актеров проекта. Мы отказываемся игнорировать или терпеть это", — говорится в заявлении.
Актеры подчеркнули, что Джон Толкин создал мультикультурный мир, в котором свободные народы разных рас объединяются, чтобы победить зло.
"Наш мир никогда не был полностью белым, фэнтези никогда не было полностью белым, Средиземье — не полностью белое", — напоминает каст "Колец власти".
Ранее актеров шоу, подвергшихся расистским нападкам, поддержали Элайджа Вуд, Билли Бойд, Доминик Монаган и Шон Эстин, сыгравшие хоббитов в трилогии Питера Джексона "Властелин колец". Они опубликовали фото, на которых изображены в одежде с надписью "Вам здесь рады" и рисунками ушей разных цветов представителей различных рас во вселенной, придуманной Толкином.