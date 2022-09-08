https://ria.ru/20220908/aktery-1815342421.html

Актеры сериала по "Властелину колец" отреагировали на расистские заявления

Актеры сериала по "Властелину колец" отреагировали на расистские заявления - РИА Новости, 08.09.2022

Актеры сериала по "Властелину колец" отреагировали на расистские заявления

Каст сериала "Властелин колец: Кольца власти" осудили расистские оскорбления в адрес своих коллег по шоу, пишет Deadline со ссылкой на публикации в соцсетях. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:49

2022-09-08T14:49

2022-09-08T14:49

культура

новости культуры

кино и сериалы

джон толкин

властелин колец

расизм

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Каст сериала "Властелин колец: Кольца власти" осудили расистские оскорбления в адрес своих коллег по шоу, пишет Deadline со ссылкой на публикации в соцсетях.Актеры подчеркнули, что Джон Толкин создал мультикультурный мир, в котором свободные народы разных рас объединяются, чтобы победить зло. "Наш мир никогда не был полностью белым, фэнтези никогда не было полностью белым, Средиземье — не полностью белое", — напоминает каст "Колец власти". Ранее актеров шоу, подвергшихся расистским нападкам, поддержали Элайджа Вуд, Билли Бойд, Доминик Монаган и Шон Эстин, сыгравшие хоббитов в трилогии Питера Джексона "Властелин колец". Они опубликовали фото, на которых изображены в одежде с надписью "Вам здесь рады" и рисунками ушей разных цветов представителей различных рас во вселенной, придуманной Толкином.

https://ria.ru/20220905/rekord-1814460394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джон толкин, властелин колец, расизм