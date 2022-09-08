https://ria.ru/20220908/agrarii-1815386186.html

В Приамурье молодые аграрии получили по 600 тысяч рублей

В Приамурье молодые аграрии получили по 600 тысяч рублей - РИА Новости, 08.09.2022

В Приамурье молодые аграрии получили по 600 тысяч рублей

Первые молодые специалисты-аграрии в Амурской области получили выплаты по 600 тысяч рублей, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:00

2022-09-08T13:00

2022-09-08T13:00

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

жилье

свободненский район

амурская область

благовещенский район

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен - РИА Новости. Первые молодые специалисты-аграрии в Амурской области получили выплаты по 600 тысяч рублей, сообщил губернатор Василий Орлов.В министерство сельского хозяйства области поступило девять заявлений на единовременную выплату от молодых специалистов-аграриев."Из них двоим амурчанам, которые устроились на работу на сельхозпредприятия Свободненского района, уже выплатили по 600 тысяч рублей... С этого года мы существенно увеличили размеры выплат. Теперь молодые аграрии могут рассчитывать на сумму от 400 до 800 тысяч рублей в зависимости от района, в котором они трудоустроены. Из областного бюджета на эти цели планируется выделить свыше 12,5 миллиона рублей", - цитирует Орлова его пресс-служба.По словам губернатора, в Амурской области действует комплекс мер, направленных на привлечение в села региона молодых специалистов. В прошлом году на выплаты молодым аграриям, которые переехали в сельскую местность и устроились на работу по специальности, выделили 2,5 миллиона рублей."Без притока квалифицированных кадров развитие сельского хозяйства в современных условиях просто невозможно", - резюмировал Орлов.Как отметили областные власти, заявления семи молодых специалистов - по два человека из Тамбовского и Константиновского районов и Белогорского муниципального округа и один молодой специалист из Серышевского района - находятся на рассмотрении. Сумма выплат для них составит 3,4 миллиона рублей.В регионе действует мера господдержки молодых аграриев, которые при трудоустройстве могут получить единовременные выплаты до 800 тысяч рублей. По закону "О господдержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области" молодым специалистам с высшим и средним профобразованием, работающим в сельской местности, с этого года предусмотрена единовременная выплата из областного бюджета. Ее размер определяется в зависимости от расположения сельской местности.Первая группа южная (Благовещенский район, Ивановский муниципальный округ, Константиновский район, Михайловский район, Тамбовский район) - 400 тысяч рублей. Вторая группа центральная (Архаринский район, Белогорский муниципальный округ, Бурейский муниципальный округ, Завитинский муниципальный округ, Октябрьский район, Ромненский муниципальный округ, Серышевский район, Свободненский район) – 600 тысяч рублей. Третья группа северная (Зейский район, Магдагачинский район, Мазановский район, Селемджинский район, Сковородинский район, Тындинский муниципальный округ Амурской области, Шимановский район) - 800 тысяч рублей.Меры господдержки предоставляются амурчанам до 35 лет, заключившим трудовой договор с сельхозтоваропроизводителем на срок не менее пяти лет, работающим в соответствии со специальностью и проживающим на селе. Выпускникам учебных заведений в течение трех месяцев после получения диплома нужно устроиться на работу, а затем в течение трех месяцев подать документы в минсельхоз области на единовременную выплату.

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свободненский район

амурская область

благовещенский район

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общество, василий орлов (губернатор), жилье, свободненский район, амурская область, благовещенский район