https://ria.ru/20220908/afganistan-1815393092.html

СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле

СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле - РИА Новости, 08.09.2022

СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле

Теракт против посольства РФ в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия в ней РФ, говорится в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:19

2022-09-08T13:19

2022-09-08T13:19

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афганистан

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

кабул (город)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Теракт против посольства РФ в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия в ней РФ, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России."Согласно поступающей в СВР России информации, теракт против российского посольства в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия нашей страны в этом процессе", - говорится в сообщении.Взрыв у здания консульского отдела посольства прогремел утром в понедельник. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в России).* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220906/vzryv-1814890579.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, афганистан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кабул (город)