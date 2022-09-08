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СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле - РИА Новости, 08.09.2022
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СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле
СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле - РИА Новости, 08.09.2022
СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле
Теракт против посольства РФ в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия в ней РФ, говорится в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:19
2022-09-08T13:19
в мире
россия
афганистан
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
кабул (город)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Теракт против посольства РФ в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия в ней РФ, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России."Согласно поступающей в СВР России информации, теракт против российского посольства в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия нашей страны в этом процессе", - говорится в сообщении.Взрыв у здания консульского отдела посольства прогремел утром в понедельник. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в России).* Запрещенная в России террористическая организация
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россия
афганистан
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в мире, россия, афганистан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кабул (город)
В мире, Россия, Афганистан, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Кабул (город)
13:19 08.09.2022
 
СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле

СВР назвала срыв стабилизации обстановки в Афганистане целью теракта в Кабуле

© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в FacebookПосольство РФ в Кабуле
Посольство РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в Facebook
Посольство РФ в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Теракт против посольства РФ в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия в ней РФ, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Согласно поступающей в СВР России информации, теракт против российского посольства в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия нашей страны в этом процессе", - говорится в сообщении.
Взрыв у здания консульского отдела посольства прогремел утром в понедельник. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в России).
* Запрещенная в России террористическая организация
Посольство России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 16:40
МИД назвал имена сотрудников посольства в Кабуле, погибших при взрыве
 
В миреРоссияАфганистанСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Кабул (город)
 
 
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