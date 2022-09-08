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СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле
СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле - РИА Новости, 08.09.2022
СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле
Теракт против посольства РФ в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия в ней РФ, говорится в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:19
2022-09-08T13:19
2022-09-08T13:19
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афганистан
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
кабул (город)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Теракт против посольства РФ в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия в ней РФ, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России."Согласно поступающей в СВР России информации, теракт против российского посольства в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия нашей страны в этом процессе", - говорится в сообщении.Взрыв у здания консульского отдела посольства прогремел утром в понедельник. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в России).* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кабул (город)
В мире, Россия, Афганистан, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Кабул (город)
СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле
СВР назвала срыв стабилизации обстановки в Афганистане целью теракта в Кабуле