https://ria.ru/20220908/aeroporty-1815315319.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 08.09.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 16 сентября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:10
2022-09-08T09:10
2022-09-08T09:18
специальная военная операция на украине
общество
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
анапа
белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774700285_312:0:3852:1991_1920x0_80_0_0_97ea51646afc6a4b85db4a897b47d00e.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 16 сентября, сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20220904/aeroport-1814322647.html
россия
анапа
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774700285_19:578:1903:1991_1920x0_80_0_0_e4a79eb134dd95b6ad53956d6044e6a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, анапа, белгород
Специальная военная операция на Украине, Общество, Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Анапа, Белгород
09:10 08.09.2022 (обновлено: 09:18 08.09.2022)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 16 сентября