https://ria.ru/20220908/aeroporty-1815315319.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 08.09.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 16 сентября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:10

2022-09-08T09:10

2022-09-08T09:18

специальная военная операция на украине

общество

туризм

новости - туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

анапа

белгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774700285_312:0:3852:1991_1920x0_80_0_0_97ea51646afc6a4b85db4a897b47d00e.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 16 сентября, сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

https://ria.ru/20220904/aeroport-1814322647.html

россия

анапа

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, анапа, белгород