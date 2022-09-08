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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/aeroporty-1815315319.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 08.09.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 16 сентября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:10
2022-09-08T09:18
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новости - туризм
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россия
анапа
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 16 сентября, сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20220904/aeroport-1814322647.html
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общество, туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, анапа, белгород
Специальная военная операция на Украине, Общество, Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Анапа, Белгород
09:10 08.09.2022 (обновлено: 09:18 08.09.2022)
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 16 сентября

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСамолеты на летном поле в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II
Самолеты на летном поле в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолеты на летном поле в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 16 сентября, сообщает Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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