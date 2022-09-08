https://ria.ru/20220908/aeroflot-1815435969.html

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов - РИА Новости, 08.09.2022

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 ноября перейдет на отечественную систему бронирования билетов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:02

2022-09-08T16:02

2022-09-08T16:02

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 ноября перейдет на отечественную систему бронирования билетов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский."С 1 ноября мы перейдем на отечественную систему бронирования", - сказал Александровский."Ростех" в мае заявил, что готов экстренно - в течение 24 часов - подключить "Аэрофлот" и другие авиакомпании к отечественной системе бронирования билетов Leonardo, если зарубежные будут отключены на фоне санкций. Госкорпорация также сообщала, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом.Отечественное программное обеспечение Leonardo разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования , дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/samolety-1814993566.html

https://ria.ru/20220901/kvoty-1813863217.html

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украина, аэрофлот, ростех, россия, сша, технологии, экономика, евросоюз, новости - туризм, туризм