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"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов
"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов - РИА Новости, 08.09.2022
"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 ноября перейдет на отечественную систему бронирования билетов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:02
2022-09-08T16:02
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 ноября перейдет на отечественную систему бронирования билетов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский."С 1 ноября мы перейдем на отечественную систему бронирования", - сказал Александровский."Ростех" в мае заявил, что готов экстренно - в течение 24 часов - подключить "Аэрофлот" и другие авиакомпании к отечественной системе бронирования билетов Leonardo, если зарубежные будут отключены на фоне санкций. Госкорпорация также сообщала, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом.Отечественное программное обеспечение Leonardo разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования , дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/samolety-1814993566.html
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украина, аэрофлот, ростех, россия, сша, технологии, экономика, евросоюз, новости - туризм, туризм
Туризм, Украина, Аэрофлот, Ростех, Россия, США, Технологии, Экономика, Евросоюз, Новости - Туризм, Туризм
16:02 08.09.2022
 
"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов

"Аэрофлот" с 1 ноября перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 ноября перейдет на отечественную систему бронирования билетов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский.
"С 1 ноября мы перейдем на отечественную систему бронирования", - сказал Александровский.
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"Ростех" в мае заявил, что готов экстренно - в течение 24 часов - подключить "Аэрофлот" и другие авиакомпании к отечественной системе бронирования билетов Leonardo, если зарубежные будут отключены на фоне санкций. Госкорпорация также сообщала, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом.
Отечественное программное обеспечение Leonardo разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования , дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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1 сентября, 21:41Туризм
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